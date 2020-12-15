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Мокрий сніг і ожеледь: синоптики назвали області, в яких буде негода

Автор: Lite

Погода в Україні у середу, 16 грудня, погіршиться в східних областях. Там очікується мокрий сніг з дощем та ожеледицю. В інших регіонах без опадів, але в західних, північних, центральних та Одеській областях очікується туман з видимістю до 500 метрів.

За даними Укргідрометцентру, в Харківській, Донецькій і Луганській областях дощ з мокрим дощем пройде і вдень, і вночі. При цьому температура повітря вдень становитиме -1...+1, а вночі 0...-2. У Луганській області вночі буде трохи прохолодніше -1...-3.

В центральній частині України без опадів. У Полтавській області вдень -1...+1, вночі 0...-2. У Черкаській області вдень і вночі від -1 до +1. В Кіровоградській області вдень 0...+2, а вночі -1...+1.

У західних областях вдень буде трохи тепліше. У Тернопільській області вдень +1...+3, вночі -1...+1, в Івано-Франківській області вдень буде +2...+4, вночі 0...-2. У Львівській та Закарпатській областях буде тепліше всього. Там вдень термометри покажуть +3...+5 градусів, вночі температура знизиться до 0...-2.

На Півдні без опадів. В Одеській області вдень +1...+3, вночі 0...-2, у Херсонській області вдень +1...+3, вночі -1...+1, в Миколаївській області вдень +2...+4, вночі -1...+1.

У Києві також без опадів. Вдень температура повітря прогріється до +1 градуса, а вночі -1...+1.

Погода в Україні 16 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, у програмі "Ранок з Україною" ведучі Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч розповіли, як правильно поводитися під час ожеледиці, щоб нічого не зламати.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться ожеледиця.

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