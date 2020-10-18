Мокрый снег и шквалы с грозами: где в Украине разгуляется непогода

Погода в Украине принесет дожди с мокрым снегом и шквалы с грозами в ближайшие дни в некоторых районах, а на остальной части территории страны будет доминировать прохладная, но сухая погода.

Согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра на 18-20 октября, осадки в виде мокрого снега ожидаются в Карпатах.

Также в воскресенье вероятна "мокрая" погода в западных, северных и восточных областях. А уже в понедельник и вторник осадки маловероятны.

Температура воздуха 19 октября удивит приятными градусами на Востоке (+14... +19 градусов), а 20 октября в среднем по стране составит в дневное время около +7... +13 градусов, и только на Юге ожидается теплая погода до +19 градусов.

Схожий прогноз также дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook. Она предупредила о снеге в карпатском регионе и температуре около нуля и даже небольших "минусах".

Синоптик также отметила, что сейчас наблюдается сложная и контрастная погода в Украине.

Так, если во Львовской области ожидается около +6 градусов, то в Луганской области - уже +17 градусов.

Кроме того, вдоль полосы от Харьковской области через Днепропетровскую область и до Крыма "гремят грозы и возникают шквалы". Впрочем, завтра такая непогода должна уже стихнуть.

Метеокарта погоды в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее синоптик обнадежила прогнозом о том, что погода в Украине еще порадует потеплением.

Также сообщалось, что недавно народные синоптики, климатологи и метеорологи рассказали, какой будет погода в Украине до конца осени и зимой,