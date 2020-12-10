Морозы отступят, но Украину накроет мокрым снегом: каким областям не повезет

Погода в Украине в пятницу, 11 декабря, ожидается пасмурная в большинстве областей страны. В некоторых регионах синоптики прогнозируют мокрый снег, снег с дождем и ледяные дожди. Неприятные ощущения будет усиливать сильный штормовой ветер с порывами.

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, на востоке страны ожидается мокрый снег ночью в Полтаве и Днепре, в остальных областях сухо. Ночная температура воздуха составит -8 -5 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

На юге пасмурно, но дожди пройдут только в Одесской области. Ночью в регионе от -1 до +4 градусов, днем ожидается от +3 до +6 градусов. В Крыму сухо, но пасмурно. Ночью от 0 до +2 градусов, днем от +3 до +5 градусов.

В северных областях ожидается мокрый снег с дождем, штормовой ветер с порывами. Ночью от -2 до 0 градусов, днем от -1 до +1 градуса.

Западную часть Украины накроет мокрым снегом и дождями, а температура воздуха пойдет вверх. Ночью в регионе от -1 до +2 градусов, днем ожидается от +2 до +5 градусов.

В центральных областях пасмурно, мокрый снег с дождем пройдет в ночные часы. Температура воздуха ночью от -1 до +1 градуса, днем от -1 до +2 градусов.

В Киеве 11 декабря ночью пройдет мокрый снег с дождем, возможен дождь. Ночная температура составит от -2 градусов до 0, днем ожидается около 0 градусов. Ветер юго-восточный со штормовыми порывами.

Карта погоды в Украине на пятницу, 11 декабря

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики огорчили прогнозом погоды до конца недели – штормовой ветер и снегопады.

А также рассказывали о том, что синоптики обновили прогноз погоды на Новый год в Украине.