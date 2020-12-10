Морози відступлять, але Україну накриє мокрим снігом: яким областям не пощастить

Погода в Україні у п'ятницю, 11 грудня, очікується похмура в більшості областей країни. У деяких регіонах синоптики прогнозують мокрий сніг, сніг з дощем і крижані дощі. Неприємні відчуття буде посилювати сильний штормовий вітер з поривами.

Як розповіли в Українському гідрометцентрі, на сході країни очікується мокрий сніг вночі у Полтаві та Дніпрі, в інших областях сухо. Нічна температура повітря складе -8 -5 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

На півдні хмарно, але дощі пройдуть лише в Одеській області. Вночі від -1 до +4 градусів, вдень очікується від +3 до +6 градусів. У Криму сухо, але похмуро. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +3 до +5 градусів.

У північних областях очікується мокрий сніг з дощем, штормовий вітер з поривами. Вночі від -2 до 0 градусів, вдень від -1 до +1 градуса.

Західну частину України накриє мокрим снігом та дощами, а температура повітря піде вгору. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень очікується від +2 до +5 градусів.

У центральних областях хмарно, мокрий сніг з дощем пройде в нічні години. Температура повітря вночі від -1 до +1 градуса, вдень від -1 до +2 градусів.

У Києві 11 грудня вночі пройде мокрий сніг з дощем, можливий дощ. Нічна температура становитиме від -2 до 0 градусів, вдень очікується близько 0 градусів. Вітер південно-східний зі штормовими поривами.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 11 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики засмутили прогнозом погоди до кінця тижня – штормовий вітер і снігопади.

А також розповідали про те, що синоптики оновили прогноз погоди на Новий рік в Україні.