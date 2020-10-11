Мощными ливнями затянет полстраны: где будет опасная погода

Погода в Украине принесет мощные ливни, которые накроют почти половину страны. Атмосферный фронт придет уже во вторник, 13 октября, а вот понедельник будет еще относительно спокойным.

Синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, в каких областях ожидаются самые сильные осадки.

Что касается понедельника, 12 октября, то в этот день небольшой дождь будет лишь на Западе. Температура ожидается умеренной и даже теплой, как для этого времени года. В западных областях +15+19 градусов, на Севере и в Центре +17+22, а на юго-востоке +20+24 тепла.

В Киеве завтра +19+21 градус, ночью +11+13, без осадков.

Погода в Украине 12 октября (фото: meteo.gov.ua)

А вторник, 13 октября, принесет сильнейшие ливни в западные области, в Винницкой и Одесской областях также дожди, но не столь интенсивные. Температура воздуха сильно не изменится, но ожидается сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду.

А вот 14 октября на смену атмосферному фронту придет волна похолодания, но осадки прекратятся.

На Западе похолодает до +9+13 градусов, в северных и центральных областях +16+21, а на Юге и Востоке +19+24.

В Киеве на Покрову +16+18 градусов, а ночью +10+12. Без осадков.

Погода в Украине 13 и 14 октября (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики прогнозируют погодные аномалии в Украине в октябре.

А вот синоптики Gismeteo рассказали, когда в Украине стоит ждать первых ночных заморозков.