Можете испытывать недомогания: этим знакам Зодиака следует уделить время здоровью

Овен

Овны сегодня могут испытывать различные недомогания, источником которых будут в первую очередь психологические переживания. Берегите нервы и не пейте никаких лекарств без рекомендации врача.

Весы

Сатурн советует Весам меньше требовать от себя и больше отдыхать. Да, вы очень выносливы. Но и вы, надо признать, иногда испытываете усталость. Прислушайтесь к собственному организму, и, если он просит о передышке - дайте ему эту передышку.

Скорпион

В целом, здоровье не должно доставить вам никаких хлопот. Тем не менее в целях поддержания душевного равновесия Меркурий советует вам вместо кофе и алкоголя пить обычную воду, а также чаще бывать на свежем воздухе, гулять.

Стрелец

Влияние светил, среди которых будет главенствовать Юпитер, придаст вам сил, но в то же время грозит сильным внутренним напряжением, которое может вылиться в нарушение координации движений. Будьте осторожнее и старайтесь больше отдыхать.

Рыбы

После небольшого спада тонус и энергия вновь к вам вернутся. Силы не то чтобы будут вас переполнять, но хватать их определенно будет.