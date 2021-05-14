Можете відчувати нездужання: цим знакам Зодіаку слід приділити час здоров'ю

Овен

Овни сьогодні можуть відчувати різні нездужання, джерелом яких будуть в першу чергу психологічні переживання. Бережіть нерви і не пийте ніяких ліків без рекомендації лікаря.

Терези

Сатурн радить Терезам менше вимагати від себе і більше відпочивати. Так, ви дуже витривалі. Але і ви, треба визнати, іноді відчуваєте втому. Прислухайтеся до власного організму, і, якщо він просить про перепочинок - дайте йому цей перепочинок.

Скорпіон

В цілому, здоров'я не повинно доставити вам ніяких турбот. Проте з метою підтримки душевної рівноваги Меркурій радить вам замість кави і алкоголю пити звичайну воду, а також частіше бувати на свіжому повітрі, гуляти.

Стрілець

Вплив світил, серед яких буде панувати Юпітер, додасть вам сил, але в той же час загрожує сильним внутрішнім напруженням, яке може вилитися в порушення координації рухів. Будьте обережнішими і намагайтеся більше відпочивати.

Риби

Після невеликого спаду тонус і енергія знову до вас повернуться. Сили не те щоб будуть вас переповнювати, але хватати їх безумовно буде.