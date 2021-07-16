Можете не сразу заметить: врач назвала топ признаков обезвоживания организма

Водный баланс - один из важных шагов к здоровому образу жизни. Несмотря на то, что вода не имеет питательной ценности, она доставляет в наши клетки витамины, минеральные соли, выводит шлаки. Без воды невозможна регуляция теплообмена.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокриолог Катерина Григорьева.
Достаточное количество жидкости в организме влияет на:
Даже от фруктов и овсянки: нутрициолог призналась, чем опасны скачки сахара в крови
Вы можете не сразу заметить, что вам не хватает жидкости. Но спустя какое-то время, это обязательно отразится на вашем здоровье.
- Усталость. Недостаток воды в крови приводит к недостатку кислорода, что, в свою очередь, приводит к сонливости и постоянному чувству усталости.
- Сухость, шелушение кожи.
- Тусклые волосы.
- Бледность.
- Головная боль.
- Потеря концентрации внимания.
- Запоры.
- Сухость глаз. Особенно ее чувствуют те, кто носит контактные линзы.
- Сокращение мышечной массы.
- Снижение артериального давления.
Раньше нутрициолог предупредила об опасности спреев от комаров и клещей.