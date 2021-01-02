Мультфильмы про Новый год и Рождество: их нужно обязательно смотреть всей семьей

Новогодние праздники – это прекрасное время для того, чтобы провести его в кругу своей семьи. Этому способствуют длинные выходные. Кроме того, медики рекомендуют отмечать праздники со своими домашними, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

Кроме праздничных застолий и настольных игр, можно отлично провести время за просмотром рождественских и новогодних мультфильмов для всей семьи. Что посмотреть – в подборке Lite.

Гринч (Реж. Скотт Месье)

Рождественская американская кинокомедия, которая вышла в 2018 году. Главный герой Гринч ненавидит Рождество и хочет всех жителей города лишить праздников, подарков и украшений.

Клаус (Реж. Серхио Паблос)

Испанская драматическая комедия, 2019 года. Самый плохой студент почтовой академии Джаспер и его наказали на оценки работой на замерзшем острове над Полярным кругом. Ему очень неуютно на этом острове, но он находит себе друзей, и вместе они возвращают городу Смиренсбургу былую радость.

Рождественская история (реж. Роберт Земескис)

Семейная драма в стиле фэнтези вышла на экраны еще в 2009 году, но со временем история о Скрудже, который не любит Рождество, не утратила своей актуальности.

Стражи легенд (Реж. Питер Рэмси)

Невероятный мультфильм о Санте, Пасхальном зайце, Зубной фее и Джеке Морозе вышел на экраны в 2012 году. Легендарные персонажи со сверхспособностями должны объединиться, чтобы спасти мир от злого духа Питча.

Секретная служба Санта Клауса (Реж. Сара Смит)

Этот волшебный мультик 2011 года заставляет поверить в чудеса и укрепляет праздничное настроение. Сюжет фильма раскрывает секреты о том, как Санта Клаусу удается развезти все подарки детям за одну ночь. Ему помогают сын Артур и помощники эльфы.

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