Мультфільми про Новий рік і Різдво: їх потрібно обов'язково дивитися всією сім'єю

Топ-мультфільмів про Новий рік та Різдво (Колаж РБК-Україна)

Новорічні свята – це прекрасний час для того, щоб провести його в колі своєї родини. Цьому сприяють довгі вихідні. Крім того, медики рекомендують відзначати свята зі своїми домашніми, щоб мінімізувати ризик зараження коронавірусом.

Крім святкових застіль і настільних ігор, можна відмінно провести час за переглядом різдвяних і новорічних мультфільмів для всієї родини. Що подивитися – в добірці Lite.

Грінч (Реж. Скотт Месьє)

Різдвяна американська кінокомедія, яка вийшла у 2018 році. Головний герой Грінч зненавидів Різдво і хоче всіх жителів міста позбавити свят, подарунків та прикрас.

Клаус (Реж. Серхіо Паблос)

Іспанська драматична комедія, 2019 року. Найгірший студент поштової академії Джаспер і його покарали на оцінки роботою на замерзлому острові над Полярним колом. Йому дуже незатишно на цьому острові, але він знаходить собі друзів, і разом вони повертають місту Сміренсбургу колишню радість.

Різдвяна історія (реж. Роберт Земескис)

Сімейна драма в стилі фентезі вийшла на екрани ще у 2009 році, але з часом історія про Скруджа, який не любить Різдво, не втратила своєї актуальності.

Вартові легенд (Реж. Пітер Ремсі)

Неймовірний мультфільм про Санту, Пасхального зайця, Зубну фею і Джека Морозі вийшов на екрани у 2012 році. Легендарні персонажі з надздібностями повинні об'єднатися, щоб врятувати світ від злого духа Пітча.

Секретна служба Санта-Клауса (Реж. Сара Сміт)

Цей чарівний мультик 2011 року змушує повірити в чудеса і зміцнює святковий настрій. Сюжет фільму розкриває секрети про те, як Санта-Клаусу вдається розвезти всі подарунки дітям за одну ніч. Йому допомагають син Артур і помічники ельфи.

Нагадаємо, раніше ми називали 12 добрих новорічних фільмів для тих, кому набридло дивитися "Один вдома".

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