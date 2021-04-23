Мыло и загар крадут красоту: что нужно знать про рН кожи лица

Показатель кислотности кожи - это и есть ее pН. Кислотность определяет "кислотная мантия" - смесь себума, пота и продуктов жизнедеятельности бактерий, живущих на коже.⠀

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.

"В норме рН кожи кислый - 4-6. Но иногда он повышается и становится щелочным. Это плохо, так как нарушается отшелушивание, снижается синтез церамидов, появляются бреши в защитном барьере и, как результат - кожные заболевания", - рассказала Яна.

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