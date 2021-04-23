Мыло и загар крадут красоту: что нужно знать про рН кожи лица
Кислотность кожи лица, какая норма (фото: pexels.com)
Показатель кислотности кожи - это и есть ее pН. Кислотность определяет "кислотная мантия" - смесь себума, пота и продуктов жизнедеятельности бактерий, живущих на коже.⠀
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала косметолог Яна Фокси.
"В норме рН кожи кислый - 4-6. Но иногда он повышается и становится щелочным. Это плохо, так как нарушается отшелушивание, снижается синтез церамидов, появляются бреши в защитном барьере и, как результат - кожные заболевания", - рассказала Яна.
Красивая кожа - здоровая кожа (фото: pexels.com)
Что нарушает баланс кислотности и "крадет" красоту кожи
- рН повышают: мыло, пенки с SLS / SLES, сильно пенящиеся, частое мытье + любовь к загару.
Что выравнивает баланс рН кожи
- рН в норме помогают держать: мягкие пенки, периодически кислотные и восстанавливающие средства, защита от солнца + достаточно жиров в пище. ⠀
Что нужно знать про повышение рН⠀
- "Повышается в складках (подмышечные, паховые, подгрудные). Растут пропионбактерии и стафилококк - появляется запах (сам пот не пахнет). Дезодоранты с цитратами снижают pH (и запах). Кандидоз у женщин тоже развивается в щелочной среде - имеет смысл использовать средства для интимной гигиены с молочной кислотой.
- У темнокожих (IV-V) рН более кислый, чем у слабо пигментированных (I-II). Поэтому у темнокожих крепче липидный барьер и защитная функция. Но подкисление кожи светлячков РНА-кислотами до уровня pH темнокожих улучшало барьерные функции до сопоставимых с темнокожими.
- Бактерии P. acnes, провоцирующие акне, растут при рН 6 - 6,5 - и рост их снижается при рН менее 6. В одном исследовании воспаления увеличивались при использовании мыла и снижались при использовании "кислых" очищающих средств.
- Атопическому дерматиту сопутствует повышение рН (дефицит белка филлагрина - снижается уровень свободных аминокислот и уроканиновой кислоты, создающих кислую среду). Но кислотные средства могут улучшать состояние при воспалительных дерматозах.
- При ихтиозе рН повышается также из-за дефицита филагрина. А ферменты, участвующие в отшелушивании, зависят от рН - повышение pH мешает нормальному отшелушиванию. Здесь эффективны средства с молочной кислотой.
- Кандидоз кожи связан с повышением рН (любит щелочь). Подкисленные кремы при кандидозе кожи - самое то. Кандидоз может появиться у диабетиков в складках (у них часто высокий рН в этих зонах).
- Повышается с возрастом и у пожилых", - рассказала косметолог.
Читайте также: нужная бьюти-штука или маркетинговый ход, что нужно знать о роллере для массажа, как у бьюти-блогеров
Не пропустите: эта приправа - самый лучший антиоксидант, нутрициолог советует ее всем