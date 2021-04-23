Мило і засмага крадуть красу: що потрібно знати про рН шкіри обличчя

Показник кислотності шкіри - це і є її рН. Кислотність визначає "кислотна мантія" - суміш себума, поту і продуктів життєдіяльності бактерій, що живуть на шкірі.⠀

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.

"У нормі рН шкіри кислий - 4-6. Але іноді він підвищується і стає лужним. Це погано, бо порушується відлущування, знижується синтез церамідів, з'являються проломи в захисному бар'єрі і, як результат - шкірні захворювання", - розповіла Яна.

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