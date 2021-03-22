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Надія Мейхер відмовилася від участі у "Голосі країни" і пояснила своє рішення

Новость на русском → Понеділок 22 березня 2021 09:16
Надія Мейхер відмовилася від участі у "Голосі країни" і пояснила своє рішення Надія Мейхер відмовилася від участі в шоу (фото: instagram.com.nadyameiher)
Автор: Людмила Жукова

У неділю, 21 березня, відбувся дев'ятий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". Відома українська співачка Надія Мейхер прийняла рішення відмовитися від участі в шоу на користь своєї конкурентки Юлії Тимочко з Рівного.

Мейхер і Тимочко у вокальних боях виконували пісню "Дві зірки" Алли Пугачової і Володимира Кузьміна.

Після виступу Мейхер заявила, що хоче припинити участь в шоу і дати шанс Юлії.

"Я людина, яка багато в чому себе реалізувала, реалізує і буде реалізовувати. Тіно, я думаю, ти будеш абсолютно не проти, тому що ти, звичайно, відчуваєш, наскільки Юля професійна і наскільки їй потрібна підтримка. Юлечко, я хочу, щоб ти залишилася тут. А тобі, Тіна, а я тобі дуже вдячна за цей досвід", – сказала Мейхер.

Тіна Кароль прийняла таке рішення Надії. Наставниця також висловила своє захоплення від виступу і вокальних здібностей обох артисток.

Надія Мейхер vs. Юлія Тимочко — "Дві Зірки"

Українці в коментарях до відео відреагували на рішення Надії Мейхер.

  • Ну от і добре. Подяка Надії. Справжня жінка.
  • Тіна, дякуємо за вибір цієї пісні. Це дуже цінно. Пам'ятаю, коли Тіна виграла премію від Алли Борисівни Пугачової на Новій хвилі. Це було чесно і по-справедливому.
  • Абсолютно не стиль Надії, вона такі пісні складно співає. Можна було іншу пісню підібрати, щоб не затемнювати когось.
  • А мені сподобалося, Надя стала прекрасним фоном для прекрасного голосу. Рада за обох. Юля ще на сліпих запала в душу.

Як ми раніше писали, на "Голосі країни" Надя Дорофєєва зробила складний вибір, але не змогла стримати сліз.

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