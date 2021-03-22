Надежда Мейхер отказалась от участия в "Голосі країни" и объяснила свое решение

После выступления Мейхер заявила, что хочет прекратить участие в шоу и дать шанс Юлии.

"Я человек, который во многом себя реализовал, реализует и будет реализовывать. Тина, я думаю, ты будешь совершенно не против, потому что ты, конечно, чувствуешь, насколько Юля профессиональная и насколько ей нужна поддержка. Юлечка, я хочу, чтобы ты здесь осталась. А тебе, Тина, а тебе я очень благодарна за этот опыт", – сказала Мейхер.

Тина Кароль приняла такое решение Надежды. Наставница также выразила свое восхищение от выступления и вокальных способностей обеих артисток.

Надежда Мейхер vs. Тимочко Юлия — "Две Звезды"

Украинцы в комментариях к видео отреагировали на решение Надежды Мейхер.