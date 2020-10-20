Надвигаются морозы: в Украину придет арктический холод

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной и ночью местами возможны даже заморозки. Небольшое потепление придет только во второй половине недели.

Как рассказал глава Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань на своей странице в Facebook, в ближайшие два дня ночная температура воздуха может опуститься до -2 градусов.

"На выходных осень перешла своеобразную границу и уже именуется поздней. Под стать ее новому статусу и природные изменения. С северных широт в наш регион "хлынул" арктический воздух. За сутки среднесуточная температура снизилась на 5 градусов, но все же удерживается выше климатической нормы на это время", - отметил метеоролог.

Антициклон, который пришел в Украину с запада, начнет влиять на погоду, и температура воздуха упадет на 2-3 градуса ниже нормы.

"Ближайшие двое суток прогнозируем 2 градуса мороза - 2 градуса тепла, а днем столбик термометра вряд ли превысит 5-10 градуса тепла. Кратковременную "порцию тепла" ожидаем во второй половине недели", - добавил Постригань.

По данным Украинского гидрометцентра, во вторник, 20 октября, ночная температура воздуха в большинстве областей упадет до +1 +4 градусов. Днем ожидается от +10 до +12 градусов, только на юге до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 20 октября

В среду, 21 октября, синоптическая картина сильно не изменится. Добавится только сильный ветер с порывами во всех регионах Украины. Ночью от +1 до +4 градусов, днем от +8 до +12 градусов, на юге от +14 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 21 октября

В четверг, 22 октября, ночная температура воздуха начнет подниматься и ожидается в большинстве областей от +3 до +5 градусов, только на востоке местами +1 +3 градуса. Дневная температура воздуха также пойдет вверх, ожидается от +12 до +15 градусов на востоке и севере страны. В центральной части и на западе днем прогреется до +14 +17 градусов, а на юге стоит ожидать до +19 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 22 октября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики напугали очередным похолоданием в Украине.

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