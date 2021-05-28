Надя Дорофеева 10 лет назад: увидев эти фото, вы вряд ли узнаете на них звезду!

А вышел этот сингл в далеком 2010 году.



В этом видео режиссера Александра Стеганова, как вы можете увидеть, у 20-летней Нади рыжие волосы. Да, тогда, больше десяти лет назад, звезда была яркой во всех смыслах этого слова.

А чтобы вы сами убедились в этом - предлагаем вам серию уникальных фото Нади Дорофеевой тех времен, когда она только начинала свой успешный путь к покорению украинской поп-сцены.

Фото: вот так Надя Дорофеева выглядела 10 лет назад (vk.com/nadyadorofeeva)

Фото: первый концерт группы "Время и Стекло" (vk.com/nadyadorofeeva)

Добавим, что билеты на большой сольный концерт DOROFEEVA 5 июня, который организовывает "ПЕРВОЕ Концертное Агентство", можно купить на сайте FCA.