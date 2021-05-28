Надя Дорофеева 10 лет назад: увидев эти фото, вы вряд ли узнаете на них звезду!

Уже 5 июня Надя Дорофеева даст свой первый большой сольный концерт в Киеве, где представит треки со своего мини-альбома "dofamin".
Если кто-то забыл - напомним: DOROFEEVA начала свою сольную карьеру после распада мегапопулярной группы "Время и Стекло", где они вместе с Позитивом на протяжение 10 лет радовали поклонников хитами "Дим", "Имя 505", "Промiнь", "Тролль", "Так выпала карта" и многими другими.
Кстати, именно песня "Так выпала карта" была первой ласточкой этого дуэта, которая и принесла им известность не только в Украине, но и далеко за пределами нашей страны.
А вышел этот сингл в далеком 2010 году.
В этом видео режиссера Александра Стеганова, как вы можете увидеть, у 20-летней Нади рыжие волосы. Да, тогда, больше десяти лет назад, звезда была яркой во всех смыслах этого слова.
А чтобы вы сами убедились в этом - предлагаем вам серию уникальных фото Нади Дорофеевой тех времен, когда она только начинала свой успешный путь к покорению украинской поп-сцены.
Фото: вот так Надя Дорофеева выглядела 10 лет назад (vk.com/nadyadorofeeva)
Фото: первый концерт группы "Время и Стекло" (vk.com/nadyadorofeeva)
Добавим, что билеты на большой сольный концерт DOROFEEVA 5 июня, который организовывает "ПЕРВОЕ Концертное Агентство", можно купить на сайте FCA.
Напомним, недавно стильная Надя Дорофеева раскрыла, что изменило ее жизнь.
Также ранее певица в облегающем комбинезоне соблазнила сеть точеными формами.