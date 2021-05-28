Надя Дорофєєва 10 років тому: побачивши ці фото, ви навряд чи впізнаєте на них зірку!

Вже 5 червня Надя Дорофєєва дасть свій перший великий сольний концерт у Києві, де представить треки зі свого міні-альбому "dofamin".
Якщо хтось забув - нагадаємо: DOROFEEVA почала свою сольну кар'єру після розпаду мегапопулярної групи "Время и Стекло", де вони разом з Позитивом протягом 10 років радували шанувальників хітами "Дім", "Имя 505", "Промінь", "Тролль", "Так выпала карта" і багатьма іншими.
До речі, саме пісня "Так выпала карта" була першою ластівкою цього дуету, яка і принесла їм популярність не тільки в Україні, а й далеко за межами нашої країни.
А вийшов цей сингл в далекому 2010 році.
У цьому відео режисера Олександра Стеганова, як ви можете побачити, у 20-річної Наді руде волосся. Так, тоді, більше десяти років тому, зірка була яскравою у всіх сенсах цього слова.
А щоб ви самі переконалися в цьому - пропонуємо вам серію унікальних фото Наді Дорофєєвої тих часів, коли вона тільки починала свій успішний шлях до підкорення української поп-сцени.
Фото: ось так Надя Дорофєєва виглядала 10 років тому (vk.com/nadyadorofeeva)
Фото: перший концерт гурту "Время и Стекло" (vk.com/nadyadorofeeva)
Додамо, що квитки на великий сольний концерт DOROFEEVA 5 червня, який організовує "ПЕРШЕ концертне Агентство", можна купити на сайті FCA.
Нагадаємо, нещодавно стильна Надя Дорофєєва розкрила, що змінило її життя.
Також раніше співачка в облягаючому комбінезоні спокусила мережу точеними формами.