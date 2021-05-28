Надя Дорофєєва 10 років тому: побачивши ці фото, ви навряд чи впізнаєте на них зірку!

А вийшов цей сингл в далекому 2010 році.



У цьому відео режисера Олександра Стеганова, як ви можете побачити, у 20-річної Наді руде волосся. Так, тоді, більше десяти років тому, зірка була яскравою у всіх сенсах цього слова.

А щоб ви самі переконалися в цьому - пропонуємо вам серію унікальних фото Наді Дорофєєвої тих часів, коли вона тільки починала свій успішний шлях до підкорення української поп-сцени.

Фото: ось так Надя Дорофєєва виглядала 10 років тому (vk.com/nadyadorofeeva)

Фото: перший концерт гурту "Время и Стекло" (vk.com/nadyadorofeeva)

Додамо, що квитки на великий сольний концерт DOROFEEVA 5 червня, який організовує "ПЕРШЕ концертне Агентство", можна купити на сайті FCA.