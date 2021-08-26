Как не нанести вред организму во время лечения: полезные советы

Красноречивые цифры

По статистике, до 26% средств на покупку лекарств украинцы тратят на препараты с сомнительной недоказанной эффективностью. И это, согласитесь, совсем немало. Почему так происходит? Потому что, во-первых, такие лекарства широко представлены на нашем рынке. Во-вторых, потому что многие из нас занимаются самолечением и предпочитают вместо визита к врачу советы провизорам, которые могут предложить приобрести не лекарство, а коммерчески привлекательные заменители – БАды.

Важные нюансы

Сориентироваться в море продукции современной фармации непросто. Ведь кроме оригинальных лекарственных средств, есть препараты, вроде копии, но не являются лекарственными средствами, а зарегистрированы как БАДы. Что их отличает?

Оригинальный препарат, лекарственное средство, прошел полный курс доклинических и клинических исследований эффективности и безопасности и получил соответствующее регистрационное удостоверение. Что же касается так называемых "копий", БАДы, не проходят исследований эффективности и безопасности. Они могут содержать даже то же вещество, что и оригинальное лекарственное средство, однако никто не регламентирует и не требует, чтобы это действующее вещество было соответствующего качества и эффективности.

Кроме того, БАДы не имеют подтвержденного лечебного действия, только могут способствовать функционально, и быть дополнениями к питанию – не лечить.

Сомнительное предложение

Поэтому существует серьезная проблема – продажа аптеками и фармацевтами лекарств, что на самом деле не является лекарством. В частности, некоторые аптечные сети рекомендуют покупать вместо известных лекарственных препаратов заменители, в некоторых существует практика создания и продвижения провизорами собственных торговых марок, даже ценой отказа продать препарат потребителю под предлогом "уже забронировано". Но, это, собственно, не лекарства, а БАДы, к которым требования относительно цикла исследований и регистрации перед запуском в массовое производство отсутствуют, а требования к производству значительно ниже, по сравнению с лекарственными средствами, на что уже обратил внимание АМКУ и начал расследование недобросовестной конкуренции.

Но, опять-таки, они имеют цену, которая безоговорочно подкупает. Для аптек такая практика выгоднее – выше прибыль. Но выгодно ли это пациентам, которые приходят за известными лекарствами, а получают препараты с недоказательными действиями? Не пора ли тут вспомнить поговорку о том, что скупой платит дважды?

В чем риски заменителей?

Во-первых, поскольку это не лекарства, они полноценно не работают – то есть не имеют доказанного лечебного эффекта.

Во-вторых, не оказав необходимого действия, они вполне могут навредить, если не прямо, то косвенно – вы потеряете драгоценное время, и в некоторых случаях последствия для здоровья могут быть очень серьезными.

И третье, это потери экономические, человек тратит лишние средства не получая нужного действия.

Важно понимать, что такое лекарственное средство, а что – его заменитель.

Сила бренда

Но есть и хорошие новости: украинцы доверяют брендам. В том числе и брендам фармации – 69% опрошенных отметили влияние бренда при выборе товара, а 45% готовы двинуться в другую аптеку в поисках нужного препарата. Это касается как иностранных брендов, так и отечественных, которые имеют хорошую репутацию, проверенную временем, и каждый раз подтверждают ее высоким качеством продукции и применением инноваций. Например, люди готовы искать такие обще известные и популярные препараты, как энтеросорбент последнего поколения, Атоксил, лекарственное средство с проверенной клинической эффективностью и безопасностью, и, который, кстати, также имеет так называемые "заменители".

Готовности покупать бренды в первую очередь, способствует доказанная эффективность и широкий спектр действия. Тот же Атоксил, не только прошел все необходимые клинические исследования, в которых доказал высокую эффективность и безопасность, но и получил подтвержденную временем безупречную репутацию, 16 лет действенно лечащие кишечные инфекции, пищевые отравления и интоксикации различного происхождения, у миллионов пациентов в Украине на вне ее пределов.

Поэтому нет смысла принимать и покупать лекарства, по поводу которых вы имеете хотя бы малейшие сомнения.

Пользуйтесь проверенными лекарственными препаратами с подтвержденной временем репутации.

Как не ошибиться при выборе препаратов: