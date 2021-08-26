Як не завдати шкоди організму під час лікування: корисні поради

Промовисті цифри

За статистикою, до 26% коштів на покупку ліків українці витрачають на препарати із сумнівною недоведеною ефективністю. І це, згодьтеся, зовсім немало. Чому так відбувається? Тому що, по-перше, такі ліки широко представлені на нашому ринку. По-друге, тому що багато хто з нас займається самолікуванням та віддає перевагу візиту до лікаря порадам провізорам, які можуть запропонувати придбати не ліки, а комерційно привабливі замінники – БАДи.

Важливі нюанси

Зорієнтуватися у морі продукції сучасної фармації непросто. Адже окрім оригінальних лікарських засобів, є препарати, начебто копії, але не є лікарськими засобами, а зареєстровані як БАДи. Що їх відрізняє?

Оригінальний препарат, лікарський засіб, пройшов повний курс доклінічних і клінічних досліджень ефективності та безпеки та отримав відповідне реєстраційне посвідчення. Що ж до так звані “копії”, БАДи, не проходять досліджень ефективності та безпечності. Вони можуть містити навіть ту саму речовину що й оригінальний лікарський засіб, однак ніхто не регламентує і не вимагає, щоб ця діюча речовина була відповідної якості та ефективності.

Окрім того, БАДи не мають підтвердженої лікувальної дії, лише можуть сприяти функціонально, і бути доповненнями до харчування – не лікувати.

Обирайте перевірені часом лікарські засоби з відмінною репутацією

(фото: з відкритих джерел)

Сумнівна пропозиція

Тому існує серйозна проблема – продаж аптеками та фармацевтами ліків, що насправді не є ліками. Зокрема, деякі аптечні мережі рекомендують купувати замість відомих лікарських препаратів замінники, у деяких існує практика створення та просування провізорами власних торгових марок, навіть ціною відмови продати препарат споживачеві під приводом "вже заброньовано". Але, це, власне, не ліки, а БАДи, до яких вимоги щодо циклу досліджень та реєстрації перед запуском у масове виробництво відсутні, а вимоги до виробництва значно нижчі, у порівнянні з лікарськими засобами, на що вже звернув увагу АМКУ і почав розслідування недоброчесної конкуренції.

Але, знов-таки, вони мають ціну, яка беззастережно підкупає. Для аптек така практика вигідніша – вище прибуток. Але чи вигідно це пацієнтам, які приходять за відомими ліками, а отримують препарати з недоказовою дією? Чи не час тут згадати приказку про те, що скупий платить двічі?

В чому ризики замінників?

По-перше, оскільки це не ліки, вони повноцінно не працюють – тобто не мають доведеного лікувального ефекту.

По-друге, не надавши необхідної дії, вони цілком можуть нашкодити, як не прямо, то опосередковано – ви втратите дорогоцінний час, і в деяких випадках наслідки для здоров’я можуть бути дуже серйозними.

І третє, це втрати економічні, людина витрачає зайві кошти не отримуючи потрібної дії. Втім, важливо також розуміти, що таке лікарський засіб, а що – його замінник.

Сила бренду

Але є й гарні новини: українці довіряють брендам. Зокрема й брендам фармації – 69% опитаних зазначили вплив бренду під час вибору товару, а 45% готові рушити до іншої аптеки в пошуках потрібного препарату. Це стосується як іноземних брендів, так і вітчизняних, які мають гарну репутацію, перевірену часом, і щоразу підтверджують її високою якістю продукції та застосуванням інновацій. Наприклад, люди готові шукати такі загально відомі та популярні препарати, як ентеросорбент останнього покоління Атоксіл, лікарський засіб з перевіреною клінічною ефективністю та безпекою, і, який, до речі, також має так звані "замінники".

Готовності купувати бренди в першу чергу, сприяє доведена ефективність та широкий спектр дії. Той же Атоксіл, не лише пройшов усі необхідні клінічні дослідження, в яких доказав високу ефективність та безпечність, але й здобув підтверджену часом бездоганну репутацію, 16 років дієво лікуючі кишкові інфекції, харчові отруєння та інтоксикації різного походження, у мільйонів пацієнтів в Україні на поза її межами.

Тож немає змісту приймати та купувати ліки, з приводу яких ви маєте бодай найменші сумніви.

Користуйтесь перевіреними лікарськими препаратами з підтвердженою часом репутацією.

Як не помилитися при виборі препаратів: