Народний синоптик дав прогноз на Новий рік і Різдво

Синоптик розповів про погоду в Україні на новорічні свята

Новорічні свята в Україні не за горами, а українців цікавить питання, яка ж буде погода на католицьке Різдво 25 грудня і свято Нового року. Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує на Різдво мороз до - 7 градусів, а от напередодні Нового року пройдуть дощі.

Експерт повідомив "Апострофу", що перший місяць зими завершиться плюсовими градусами, 29-31 грудня очікується близько 1-2 градусів вище нуля.

За словами Горбаня, 2021 рік почнеться з мінусових градусів. Так з 1 по 5 січня очікуються денні температури на рівні 5 градусів морозу, а нічні 5-6 нижче нуля. Але вже на Різдво 7 січня на українців чекає потепління до +1 градуса.

"З 7 по 12 січня повітря прогріється 4 до 5 градусів вище нуля, але вже з 13 січня Україну чекає чергове похолодання - до 5 градусів морозу", - підкреслив синоптик.

Також синоптик повідомив, що в останньому місяці зими буде чимало опадів - 6 грудня очікується сніг з дощем, 9 і 11 грудня випаде сніг, а 15 і 17 грудня знову варто очікувати дощів. Крім того, снігопади пройдуть 18, 19, 27 і 28 грудня.

Як ми раніше писали, синоптики розповіли, коли українцям чекати перших морозів і буде весь грудень холодним.

Також ми розповідали, що синоптик прогнозує зимовий бабине літо в Україні.

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