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Настя Каменских призналась, что мечтает о ребенке

Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, рассказала, что мечтает о ребенке.

Об этом она поведала в блиц-интервью украинскому блогеру Олегу Машуковскому в Instagram.

Настя сообщила в коротком интервью, что ей никогда не было стыдно за свои поступки. В разговоре с Машуковским она отметила, что постоянно мечтает. Основным желанием артистки является получить Grammy. Но это еще не все.

"Но вообще, если честно, я мечтаю о ребеночке", - рассказала Каменских.

Исполнительница отметила, что они с Потапом еще не думали над именем первенца, но им очень этого хочется.

"Мне все равно кто это будет, мальчик или девочка", - призналась певица.

Также Настя рассказала, что у нее вскоре выйдет новый альбом, в котором будет много рэп-композиций.

Напомним, что Каменских рассказала о вредных привычках и назвала топ правил домашнего ухода.

Как мы ранее рассказывали, о Каменских восхитила стройными ножками в пикантном наряде с разрезом.

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Новости Украины Настя Каменских
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