Настя Каменських зізналася, що мріє про дитину

Настя повідомила в короткому інтерв'ю, що їй ніколи не було соромно за свої вчинки. У розмові з Машуковським вона зазначила, що постійно мріє. Основним бажанням артистки є отримати Grammy. Але це ще не все.

"Але взагалі, якщо чесно, я мрію про дитинку", - розповіла Каменських.

Виконавиця зазначила, що вони з Потапом ще не думали над іменем первістка, але їм цього дуже хочеться.

"Мені все одно хто це буде, хлопчик чи дівчинка", - зізналася співачка.

Також Настя розповіла, що у неї незабаром вийде новий альбом, у якому буде багато реп-композицій.