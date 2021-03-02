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Настя Каменських зізналася, що мріє про дитину

Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, розповіла, що мріє про дитину.

Про це вона оголосила в бліц-інтерв'ю українському блогеру Олегу Машуковському у Instagram.

Настя повідомила в короткому інтерв'ю, що їй ніколи не було соромно за свої вчинки. У розмові з Машуковським вона зазначила, що постійно мріє. Основним бажанням артистки є отримати Grammy. Але це ще не все.

"Але взагалі, якщо чесно, я мрію про дитинку", - розповіла Каменських.

Виконавиця зазначила, що вони з Потапом ще не думали над іменем первістка, але їм цього дуже хочеться.

"Мені все одно хто це буде, хлопчик чи дівчинка", - зізналася співачка.

Також Настя розповіла, що у неї незабаром вийде новий альбом, у якому буде багато реп-композицій.

Нагадаємо, що Каменських розповіла про шкідливі звички і назвала топ правил домашнього догляду.

Як ми раніше розповідали, про Каменських захопила стрункими ніжками в пікантному вбранні з розрізом.

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Новини України Настя Каменських
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