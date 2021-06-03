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Настя Каменских со слезами на глазах откровенно рассказала о смерти отца: "скучаю очень"

Новина українською →
Четверг 03 июня 2021 19:53
Настя Каменских со слезами на глазах откровенно рассказала о смерти отца: "скучаю очень" Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Автор: Роман Мирончук

Настя Каменских во время нового интервью расплакалась, когда речь зашла о ее отце, который недавно умер. Популярная украинская певица призналась, что пережить потерю ей помогла работа.

Об этом она рассказала в беседе с DOROTYE.

"Я считаю, что человека нужно запоминать сияющим и живым. Я собралась в кучу, у меня было много работы. Я для себя в тот момент поняла, что мне нельзя опускать руки, потому что есть мама. И я могу ее потерять, если позволю себе расклеиться", - рассказала артистка.

Каменских отметила, что ее отец умер не из-за коронавируса. Причиной смерти стал его возраст. По ее словам, конечно у него были какие-то болезни, как и у всех пожилых людей, но ничего серьезного.

"Самое главное, что он ушел в сознании и я его запомнила…", - на этом моменте певица расплакалась.

"Сейчас, прости. Все хорошо, я просто скучаю очень", - сказала сквозь слезы Каменских.

Настя Каменских рассказала о смерти отца (видео: YouTube)

Напомним, Потап и Настя Каменских устроили веселые "покатушки" в центре Киева. Также с ними была лучшая подруга певицы дизайнер Анна Андрийчук. Веселая компания облюбовала Мариинский парк. Настя и Аня взяли электросамокаты, веселились и позировали на камеру.

Мы также писали о том, что Настя Каменских и Потап отметили вторую годовщину свадьбы.

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