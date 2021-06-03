Настя Каменских со слезами на глазах откровенно рассказала о смерти отца: "скучаю очень"

"Я считаю, что человека нужно запоминать сияющим и живым. Я собралась в кучу, у меня было много работы. Я для себя в тот момент поняла, что мне нельзя опускать руки, потому что есть мама. И я могу ее потерять, если позволю себе расклеиться", - рассказала артистка.

Каменских отметила, что ее отец умер не из-за коронавируса. Причиной смерти стал его возраст. По ее словам, конечно у него были какие-то болезни, как и у всех пожилых людей, но ничего серьезного.

"Самое главное, что он ушел в сознании и я его запомнила…", - на этом моменте певица расплакалась.

"Сейчас, прости. Все хорошо, я просто скучаю очень", - сказала сквозь слезы Каменских.

Настя Каменских рассказала о смерти отца (видео: YouTube)