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Названа причина госпитализации 99-летнего мужа Елизаветы II: пока не выписывают

Новина українською → Великобритания, Среда 24 февраля 2021 10:32
Названа причина госпитализации 99-летнего мужа Елизаветы II: пока не выписывают Принц Филипп, герцог Эдинбургский (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Букингемском дворце назвали причину госпитализации 99-летнего принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Как оказалось, связано это с некой инфекцией.

Об этом сообщает BBC News.

Ранее в официальном заявлении говорилось, что случай не экстренный, а в больницу принца Филиппа забрали из-за плохого самочувствия. Теперь же выяснилось, что его лечат от некой инфекции и ему придется остаться в стационаре еще на несколько дней.

В то же время подчеркивается, что состояние 99-летнего герцога не связано с коронавирусом.

Отметим, что несмотря на сдержанный оптимизм Букингемского дворца, слезы на глазах сына Филиппа, принца Чарльза, вызывают тревогу. Он навестил отца в больнице в субботу и вышел крайне опечаленным.

Сейчас герцога Эдинбургского лечат в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне, куда его доставили 16 февраля. Во дворце говорят, что герцог "находится в комфорте и хорошо реагирует на лечение".

В июле 2021-го принцу Филиппу исполнится 100 лет. Сам он заявляет, что праздновать юбилей не хочет, и вообще после отхода от исполнения королевских обязанностей в 2017 году из-за почтенного возраста почти не появляется на публике.

Напомним, что мужа Елизаветы II госпитализировали больше недели назад из-за недомогания.

Позже его внук принц Уильям сделал заявление о его состоянии.

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