Названа причина госпіталізації 99-річного чоловіка Єлизавети II: поки не виписують
В Букінгемському палаці назвали причину госпіталізації 99-річного принца Філіпа, герцога Единбурзького. Як виявилося, це пов'язано з якоюсь інфекцією.
Про це повідомляє BBC News.
Раніше в офіційній заяві говорилося, що випадок не екстрений, а в лікарню принца Філіпа забрали через погане самопочуття. Тепер же з'ясувалося, що його лікують від якоїсь інфекції і йому доведеться залишитися в стаціонарі ще на кілька днів.
В той самий час підкреслюється, що стан 99-річного герцога не пов'язаний з коронавірусом.
Зазначимо, що незважаючи на стриманий оптимізм Букінгемського палацу, сльози на очах сина Філіпа, принца Чарльза, викликають тривогу. Він навідав батька в лікарні в суботу і вийшов вкрай засмученим.
Зараз герцога Единбурзького лікують в лікарні короля Едуарда VII в Лондоні, куди його доставили 16 лютого. У палаці кажуть, що герцог "знаходиться в комфорті і добре реагує на лікування".
У липні 2021-го принцу Філіпу виповниться 100 років. Сам він заявляє, що святкувати ювілей не хоче, і взагалі після відходу від виконання королівських обов'язків у 2017 році через поважний вік майже не з'являється на публіці.
Нагадаємо, що чоловіка Єлизавети II госпіталізували більше тижня тому через нездужання.
Пізніше його онук принц Вільям зробив заяву про його стан.