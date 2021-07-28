Непередаваемые ощущения: актриса Виктория Варлей рассказала, как йога изменила ее жизнь

В этом многим и помогает йога, занятия которой дают возможность расслабиться, избавиться от ненужных мыслей и к тому же развивают физическое и эмоциональное здоровье.

Занятия йогой весьма популярны во всем мире. Ведь современному человеку, ритм жизни которого напоминает постоянный бег в колесе, иногда очень важно замедлиться и услышать себя.

О том, что для нее значит йога, как она влияет на жизнь, и почему стоит прибегнуть к таким занятиям, Виктория рассказала специально для читателей РБК-Украина .

Актриса сериала "СуперКопы" телеканала НЛО TV Виктория Варлей уже второй год активно занимается йогой. Эта практика стала для девушки важной частью ее повседневности.

О первом знакомстве с йогой

Я познакомилась с йогой 10 лет назад. Тогда моя подруга увлеклась этой новой для меня практикой и уговорила пойти на тренировку вместе. На занятии я хохотала до слез и не воспринимала все это всерьез. В конце тренировки ко мне подошла преподаватель и сказала: "Вам не нужна йога. Займитесь чем-то более ритмичным, например, степом или танцами". Так я и поступила.

Но однажды в моей жизни наступил период полного смятения и неразберихи. Я пробовала отвлекать себя долгими прогулками, книгами, кино, но все это помогало лишь на 10-15%. И тогда я решила попробовать медитацию, а вместе с медитацией и йогу. Уже через несколько занятий я почувствовала изменение своего сознания в позитивную сторону. Так и получилось, что к йоге я пришла в тот момент, когда нуждалась в гармонии с самой собой.

Йога помогает наладить эмоциональное здоровье (фото: пресс-служба НЛО TV)

О тренировках и источниках идей для занятий

Йогой я занимаюсь каждый день перед завтраком - уделяю ей 25-30 минут, а потом еще 30 минут отвожу под силовые занятия. Также, если не очень устала за день, вечером могу сделать специальную йогу перед сном.

Занимаюсь преимущественно сама, потому как я не фанат групповых тренировок. Для меня они неэффективны - я отвлекаюсь и не могу сосредоточится на практике, рассматриваю носы других людей, волосы, ногти и т. д.

Чтобы не рассматривать других людей, актрисе приходится заниматься самостоятельно (фото: пресс-служба НЛО TV)

Вообще, в YouTube существует множество каналов с занятиями по йоге, откуда можно почерпнуть массу интересной и полезной информации. Если на тренировке я хочу задействовать определенную группу мышц, то тренируюсь онлайн с Juliana Spicoluk (Boho Beautiful yoga) - советую всем начинающим. И поскольку моя близкая подруга занимается йогой уже больше 10 лет, я также всегда могу обратиться к ней за помощью.

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О влиянии йоги на жизнь

Йога для меня - неотъемлемая часть моей жизни. Я очень энергичный человек. Могу делать несколько дел одновременно, вечно куда-то бегу и мне трудно усидеть на месте. Йога же помогает мне сконцентрировать внимание на главном и собраться с мыслями.Это настоящая гимнастика для мозга.

При этом утром мне не нужно пить кофе для того, чтобы взбодриться, - йога отлично справляется и с этим. Что касается изменений в теле, я всегда была спортивной. Но начав заниматься йогой, стала лучше чувствовать свое тело и поняла, что его возможности безграничны. Попробуйте встать в ширшасану - непередаваемые ощущения.

Как насчет стать в ширшасану? (фото: пресс-служба НЛО TV)

О любимых упражнениях и практиках

Я люблю упражнения, в которых задействована спина. Некоторое время назад у меня были проблемы с осанкой. Это связано с занятиями балетом в моем глубоком детстве. И именно йога помогла мне решить эту проблему.

Любимая духовная практика - это встреча с моими друзьями. Мы любим чайные церемонии, после которых можем пойти в Кирилловскую церковь посмотреть на работы Врубеля и долго дискутировать на тему его жизни и сумасшествия.

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О лучших локациях для занятия йогой и тренировке мечты

Лучшее место для занятия йогой, кончено же, на природе, вдалеке от городской суеты. К сожалению, не всегда удается вырваться, поэтому отличное место для практики и медитации - наш ботанический сад имени Гришко в Киеве.

Лично для меня идеальное занятие по йоге может быть, например, у водопада Такакко в национальном парке Йохо (Канада) или у Фирвальдштетского озера (Швейцария). Хотя, на самом деле, прекрасные места можно найти и в наших Карпатах, и даже под Киевом. Главное - желание.

В йоге главное - желание (фото: пресс-служба НЛО TV)

О том, кому показана йога

Йога доступна абсолютно каждому! Не знаю, есть ли ограничения по возрасту, но я советую эту практику абсолютно всем, особенно людям, у которых есть проблемы со спиной. Также йога нормализует выработку гормонов.

Я советую новичкам долго не раздумывать - брать и делать. Да, некоторые позы йоги требуют для своего выполнения немалой ловкости, силы и растяжки,но точно могу сказать, что вы не пожалеете!