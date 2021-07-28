Непередавані відчуття: актриса Вікторія Варлей розповіла, як йога змінила її життя

В цьому багатьом і допомагає йога, заняття якою надають можливість розслабитися, позбутися непотрібних думок і до того ж розвивають фізичне та емоційне здоров'я.

Заняття йогою дуже популярні в усьому світі. Адже сучасній людині, ритм життя якої нагадує постійний біг у колесі, іноді дуже важливо сповільнитися та почути себе.

Про те, що для неї означає йога, як вона впливає на життя, та чому варто вдатися до таких занять, Вікторія розповіла спеціально для читачів РБК-Україна .

Актриса серіалу "СуперКопи" телеканалу НЛО TV Вікторія Варлей вже другий рік активно займається йогою. Ця практика стала для дівчини важливою частиною її повсякдення.

Про перше знайомство з йогою

Про перше знайомство з йогою

Я познайомилася з йогою 10 років тому. Тоді моя подруга захопилася цією новою для мене практикою та вмовила піти на тренування разом. На занятті я реготала до сліз і не сприймала все це всерйоз. В кінці тренування до мене підійшла викладачка та сказала: "Вам не потрібна йога. Займіться чимось більш ритмічним, наприклад, степом або танцями". Так я і вчинила..

Але одного разу в моєму житті настав період повного сум'яття та плутанини. Я пробувала відволікати себе довгими прогулянками, книгами, кіно, але все це допомагало лише на 10-15%. І тоді я вирішила спробувати медитацію, а разом із медитацією і йогу. Уже через кілька занять я відчула зміну своєї свідомості в позитивний бік. Так і вийшло, що до йоги я прийшла в той момент, коли потребувала гармонії з самою собою.

Йога допомагає налагодити емоційне здоров'я (фото: прес-служба НЛО TV)

Про тренування і джерела ідей для занять

Йогою я займаюся щодня перед сніданком - приділяю їй 25-30 хвилин, а потім ще 30 хвилин відводжу під силові заняття. Також, якщо не дуже стомилася за день, увечері можу зробити спеціальну йогу перед сном.

Займаюся переважно сама, оскільки я не фанат групових тренувань. Для мене вони неефективні - я відволікаюся й не можу зосередитись на практиці, розглядаю носи інших людей, волосся, нігті тощо.

Щоб не розглядати інших людей, актрисі доводиться займатися самостійно (фото: прес-служба НЛО TV)

Взагалі, в YouTube існує безліч каналів із заняттями з йоги, звідки можна почерпнути багато цікавої та корисної інформації. Якщо на тренуванні я хочу задіяти певну групу м'язів, то тренуюся онлайн з Juliana Spicoluk (Boho Beautiful yoga) - раджу всім початківцям. І оскільки моя близька подруга займається йогою вже більше 10 років, я також завжди можу звернутися до неї за допомогою..

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Про вплив йоги на життя

Йога для мене - невід'ємна частина мого життя. Я дуже енергійна людина. Можу робити декілька справ одночасно, постійно кудись біжу й мені важко всидіти на місці. Йога ж допомагає мені сконцентрувати увагу на головному та зібратися з думками. Це справжня гімнастика для мозку.

При цьому вранці мені не потрібно пити каву для того, щоб підбадьоритися, - йога відмінно впорується й із цим. Стосовно змін у тілі, я завжди була спортивною. Але розпочавши займатися йогою, стала краще відчувати своє тіло та зрозуміла, що його можливості безмежні. Спробуйте стати в ширшасану - непередавані відчуття.

Як щодо стати в ширшасану? (фото: прес-служба НЛО TV)

Про улюблені вправи і практики

Я люблю вправи, в яких задіяна спина. Деякий час тому в мене були проблеми з поставою. Це пов'язано з заняттями балетом в моєму глибокому дитинстві. І саме йога допомогла мені вирішити цю проблему.

Улюблена духовна практика - це зустріч з моїми друзями. Ми полюбляємо чайні церемонії, після яких можемо піти до Кирилівської церкви подивитися на роботи Врубеля та довго дискутувати на тему його життя й божевілля.

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Про кращі локації для заняття йогою і тренуванні мрії

Найкраще місце для заняття йогою, звичайно ж, на природі, далеко від міської метушні. На жаль, не завжди вдається вирватися, тому чудове місце для практики та медитації - наш ботанічний сад імені Гришка в Києві.

Особисто для мене ідеальне заняття з йоги може бути, наприклад, біля водоспаду Такакко в національному парку Йохо (Канада) або біля Фірвальдштетського озера (Швейцарія). Хоча, насправді, прекрасні місця можна знайти й у наших Карпатах, і навіть під Києвом. Головне - бажання.

У йозі головне - бажання (фото: прес-служба НЛО TV)

Про те, кому показана йога

Йога доступна абсолютно кожному! Не знаю, чи є обмеження за віком, але я раджу цю практику абсолютно всім, особливо людям, у яких є проблеми зі спиною. Також йога нормалізує вироблення гормонів.

Я раджу новачкам довго не розмірковувати - брати й робити. Так, деякі пози йоги вимагають для свого виконання чималої спритності, сили та розтяжки, але точно можу сказати, що ви не пошкодуєте!