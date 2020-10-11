Опасайтесь кареглазых: что строго запрещено делать сегодня

11 октября 2020 года по православной традиции отмечается Харитонов день. Верующие чтят память святого Харитона Исповедника, епископа Иконийского. Он, как и большинство ранних христиан, подвергся гонениям и пострадал за веру. А в народе этот день считается несчастливым. Из дому лучше не выходить, а в пищу нельзя употреблять ягоды.

Почему это так и что еще нельзя делать в этот день, читайте в нашем материале. Об этом пишет Sputnik.

Традиции 11 октября

Харитонов день считается недобрым, в народе верили, что лучше его провести дома в спокойно обстановке, чтобы ненароком не накликать беду на всю семью

По возможности в этот день нельзя было даже выходить во двор, чтобы уберечься от дурного глаза. Да и дома делать можно было не все. Уборкой заниматься можно, а вот сор из избы не выносите - это можно сделать завтра.

Интересно, что в этот день с опаской относились к кареглазым, а особенно - черноглазым людям. Ведь считается, что они больше склонны к колдовству. Но были и те, кто нарушал табу. Особенно это касалось влюбленных. Жених и невеста втайне от всех несли ведунье пирог и мед, чтобы злые чары не нарушили планов бракосочетания.

Сегодняшние приметы

Зайцы все еще не побелели - к поздней зиме.

Листья падают изнанкой вверх - к хорошему урожаю в следующем году.

Деревья зацвели второй раз - к долгой и теплой осени.

Птицы летят низко к земле - к ранней и холодной зиме.

Северный ветер обещает холодную зиму.

Сухие листья падает тыльной стороной - к хорошему урожаю в следующем году.

Что строго запрещено делать в этот день

В этот день и несколько дней после запрещено есть ягоды, даже поспевшие. Согласно преданию, за три дня до праздника Покрова, то есть 11 октября, сам дьявол плевал на все ягоды. И тот, кто вкусит такую ягоду, будет тяжело болеть от его ядовитой слюны.

Нельзя в этот день выносить сор из дому, лучше не покидать жилище и нельзя связываться с ведуньями.

Свои именины 11 октября празднуют: Анатолий, Василий, Григорий, Иван, Сергей и Федор.

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