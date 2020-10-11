Остерігайтеся карооких: що суворо заборонено робити сьогодні

11 жовтня 2020 року за православною традицією відзначається Харитонів день. Віруючі вшановують пам'ять святого Харитона Сповідника, єпископа Іконійського. Він, як і більшість ранніх християн, піддався гонінням і постраждав за віру. А в народі цей день вважається нещасливим. З дому краще не виходити, а в їжу не можна вживати ягоди.

Чому це так і що ще можна робити в цей день, читайте в нашому матеріалі. Про це пише Sputnik.

Традиції 11 жовтня

Харитонів день вважається недобрим, в народі вірили, що краще його провести вдома у спокійній обстановці, щоб бува не накликати біду на всю сім'ю

По можливості в цей день не можна було навіть виходити у двір, щоб уберегтися від лихого ока. Та і вдома робити можна було не все. Прибиранням займатися можна, а от сміття з хати не виносьте - це можна зробити завтра.

Цікаво, що в цей день з побоюванням ставилися до карооких, а особливо - чорнооких людей. Адже вважається, що вони більше схильні до чаклунства. Але були і ті, хто порушував табу. Особливо це стосувалося закоханих. Наречений і наречена в таємниці від всіх несли віщунці пиріг і мед, щоб злі чари не порушили планів на одруження.

Сьогоднішні прикмети

Зайці все ще не побіліли - до пізньої зими.

Листя падають виворотом вгору - до хорошого врожаю в наступному році.

Дерева зацвіли вдруге - до довгої і теплої осені.

Птахи летять низько до землі - до ранньої і холодної зими.

Північний вітер обіцяє холодну зиму.

Сухе листя падає тильною стороною - до хорошого врожаю в наступному році.

Що суворо заборонено робити в цей день

В цей день і кілька днів після заборонено їсти ягоди, навіть ті, що достигли. Згідно з переказами, за три дні до свята Покрови, тобто 11 жовтня, сам диявол плював на всі ягоди. І той, хто скуштує таку ягоду, буде важко хворіти від його отруйної слини.

Не можна в цей день виносити сміття з дому, краще не залишати житло і не можна зв'язуватися з віщунками.

Свої іменини 11 жовтня святкують: Анатолій, Василь, Григорій, Іван, Сергій та Федір.

Раніше ми писали про всі свята жовтня і додаткові вихідні в цьому місяці.