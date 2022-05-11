Несмотря на отстранение России от Евровидения туда прорвался Киркоров: "меня пригласили"

"Да, я здесь. Прилетел по специальному приглашению - за заслуги перед "Евровидением". Я не смог отказать, чтоб сюда не прилететь в качестве независимого гостя. Ни от кого я не аккредитовывался. Буду болеть за Грецию! - заявил Киркоров.

Также Киркоров поведал в соцсети, что он был специальным гостем организаторов и сидел в вип-ложе.

Филипп Киркоров прибыл на Евровидение 2022 (фото: instagram.com/fkirkorov)

В комментариях к посту Киркорова люди написали ему, что "зачем ехать туда, от куда послали".

Киркоров приехал на Евровидение 2022 (фото: instagram.com/fkirkorov)

Отметим, что сейчас стали известны финалисты первого полуфинала Евровидения 2022. Ими стали: