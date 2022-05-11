Несмотря на отстранение России от Евровидения туда прорвался Киркоров: "меня пригласили"

Евровидение 2022 в этом году проходит без участия России по понятным причинам. Несмотря на это Филипп Киркоров все-таки приехал в итальянский Турин и сказал, что его пригласили, а он не мог отказать.
О прибытии артиста в Италию на конкурс стало известно из его Instagram.
"Да, я здесь. Прилетел по специальному приглашению - за заслуги перед "Евровидением". Я не смог отказать, чтоб сюда не прилететь в качестве независимого гостя. Ни от кого я не аккредитовывался. Буду болеть за Грецию! - заявил Киркоров.
Также Киркоров поведал в соцсети, что он был специальным гостем организаторов и сидел в вип-ложе.
В комментариях к посту Киркорова люди написали ему, что "зачем ехать туда, от куда послали".
Также сообщалось, что Украине прогнозируют победу на Евровидении 2022.
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