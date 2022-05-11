Незважаючи на відсторонення Росії від Євробачення туди прорвався Кіркоров: "мене запросили"

Євробачення 2022 цього року проходить без участі Росії зі зрозумілих причин. Незважаючи на це Філіп Кіркоров все-таки приїхав в італійський Турин і сказав, що його запросили, а він не міг відмовити.
Про прибуття артиста в Італію на конкурс стало відомо з його Instagram.
"Так, я тут. Прилетів за спеціальним запрошенням - за заслуги перед "Євробаченням". Я не зміг відмовити, щоб сюди не прилетіти в якості незалежного гостя. Ні від кого я не акредитувався. Буду вболівати за Грецію! - заявив Кіркоров.
Також Кіркоров повідав у соцмережі, що він був спеціальним гостем організаторів і сидів у віп-ложі.
У коментарях до посту Кіркорова люди написали йому, що "навіщо їхати туди, звідки послали".
Також повідомлялося, що Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022.
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