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Незважаючи на відсторонення Росії від Євробачення туди прорвався Кіркоров: "мене запросили"

Фото: Філіп Кіркоров приїхав на Євробачення 2022 (ria.ru)
Автор: Людмила Жукова

Євробачення 2022 цього року проходить без участі Росії зі зрозумілих причин. Незважаючи на це Філіп Кіркоров все-таки приїхав в італійський Турин і сказав, що його запросили, а він не міг відмовити.

Про прибуття артиста в Італію на конкурс стало відомо з його Instagram.

"Так, я тут. Прилетів за спеціальним запрошенням - за заслуги перед "Євробаченням". Я не зміг відмовити, щоб сюди не прилетіти в якості незалежного гостя. Ні від кого я не акредитувався. Буду вболівати за Грецію! - заявив Кіркоров.

Також Кіркоров повідав у соцмережі, що він був спеціальним гостем організаторів і сидів у віп-ложі.

Філіп Кіркоров прибув на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/fkirkorov)

У коментарях до посту Кіркорова люди написали йому, що "навіщо їхати туди, звідки послали".

Кіркоров приїхав на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/fkirkorov)

Відзначимо, що зараз стали відомі фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022. Ними стали:

  1. Швейцарія
  2. Вірменія
  3. Ісландія
  4. Литва
  5. Португалія
  6. Норвегія
  7. Греція
  8. Україна
  9. Молдова
  10. Нідерланди

Також повідомлялося, що Україні прогнозують перемогу на Євробаченні 2022.

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Евровидение 2022Філіп Кіркоров