Незважаючи на відсторонення Росії від Євробачення туди прорвався Кіркоров: "мене запросили"

"Так, я тут. Прилетів за спеціальним запрошенням - за заслуги перед "Євробаченням". Я не зміг відмовити, щоб сюди не прилетіти в якості незалежного гостя. Ні від кого я не акредитувався. Буду вболівати за Грецію! - заявив Кіркоров.

Також Кіркоров повідав у соцмережі, що він був спеціальним гостем організаторів і сидів у віп-ложі.

Філіп Кіркоров прибув на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/fkirkorov)

У коментарях до посту Кіркорова люди написали йому, що "навіщо їхати туди, звідки послали".

Кіркоров приїхав на Євробачення 2022 (фото: instagram.com/fkirkorov)

Відзначимо, що зараз стали відомі фіналісти першого півфіналу Євробачення 2022. Ними стали: