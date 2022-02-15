Вместо Netflix: книги об искусстве, которые вдохновляют на творчество и развитие

Выгорание, отсутствие идей и желания что-либо делать… кто из творческих людей не сталкивался с этим состоянием? Но чтобы вернуть вдохновение, иногда не хватает… пары страниц хорошей книги! Особенно, если книга – об искусстве.

Эти книги погружают в хрупкий и изящный мир арта: музеи, съемочные площадки, фотовыставки, архитектура... Море вдохновения и просто приятная альтернатива сериалу, чтобы наполниться творческими силами.

Филип Хук – Галерея аферистов. История искусства и тех, кто его продает

Кто те люди, которые решают, сколько стоит произведение искусства? Кто назначает, кажется, бесценным шедеврам их стоимость? Как арт-дилер может влиять не только на выбор коллекционера, но и на художественный вкус всей своей эпохи? Британский искусствовед открывает множество тайн об интригующем мире творчества.

Шарлотта Коттон – Фотография как современное искусство

Увидеть смысл, вложенный в один каждый кадр – это тоже искусство. Книга будет интересна не только профессиональным фотографам, а всем, кому хочется взглянуть на мир немного с другой стороны.

Книга поможет настроиться на творческую волну, не зависимо от того, какая ваша профессия, хоть писатель, хоть бухгалтер.

Дэвид Вейс – Нагим пришел я...

Роман, которые приоткрывает завесу жизни и творчества всемирно известного скульптора Огюста Родена. Тяжелая судьба и жизненные испытания не обходят стороной даже истинных гениев. Эта книга вдохновит не сдаваться и творить вопреки всему.

Ирвинг Стоун – Муки и радости

Роман-биография о Микеланджело Буонарроти. Эпоха Ренессанса, средневековая Италии, папство, интриги и заговоры… предупреждение: после прочтения книги вам наверняка захочется полететь в Рим.

Вдохновляющая история об упорстве, самоотреченности, преданности своему делу жизни.

Что почитать (фото в тексте: pexels.com)

Квинт Гораций Флакк – Послание к Пизонам об искусстве поэзии

Поэзия, что лежит в ее основе? Чтобы сотворить стих, нужно одно лишь только вдохновение? Автор книги хочет найти ответы, которые мучали веками самые великие умы разных эпох.