Замість Netflix: книги про мистецтво, які надихають на творчість і розвиток

Вигорання, відсутність ідей і бажання що-небудь робити... хто з творчих людей не стикався з цим станом? Але щоб повернути натхнення, іноді не вистачає лише пари сторінок хорошої книги! Особливо, якщо книга ця – про мистецтво.

Ці книги занурюють в крихкий і витончений світ арту: музеї, знімальні майданчики, фотовиставки, архітектура... Море натхнення і просто приємна альтернатива серіалу, щоб наповнитися творчими силами.

Філіп Хук – Галерея аферистів. Історія мистецтва і тих, хто його продає

Хто ті люди, які вирішують, скільки коштує твір мистецтва? Хто призначає, здається, безцінним шедеврам їх вартість? Як арт-дилер може впливати не тільки на вибір колекціонера, але і на художній смак всієї своєї епохи? Британський мистецтвознавець відкриває безліч таємниць про інтригуючий світ творчості.

Шарлотта Коттон – Фотографія як сучасне мистецтво

Побачити сенс, вкладений в один кожен кадр – це теж мистецтво. Книга буде цікава не тільки професійним фотографам, але взагалі всім, кому хочеться поглянути на світ трохи з іншого боку.

Книга допоможе налаштуватися на творчу хвилю, не залежно від того, яка ваша професія, хоч письменник, хоч бухгалтер.

Девід Вейс – Нагим прийшов я...

Роман, які відкриває завісу життя і творчості всесвітньо відомого скульптора Огюста Родена. Важка доля і життєві випробування не обходять стороною навіть справжніх геніїв. Ця книга надихне не здаватися і творити всупереч усьому.

Ірвінг Стоун – Муки і радості

Роман-біографія про Мікеланджело Буонарроті. Епоха Ренесансу, середньовічна Італія, папство, інтриги і змови... Попередження: після прочитання книги вам напевно захочеться полетіти до Риму.

Надихаюча історія про завзятість, самозреченість, відданість своїй справі життя.

Що почитати, щоб вдволіктися від повсякденності (фото в тексті: pexels.com)

Квінт Горацій Флакк – Послання до Пізонів про мистецтво поезії

Поезія, що лежить в її основі? Щоб створити вірш, потрібне одне лише тільки натхнення? Автор книги хоче знайти відповіді, які мучили століттями найбільші уми різних епох.