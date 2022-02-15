Вместо Netflix: книги об искусстве, которые вдохновляют на творчество и развитие

Выгорание, отсутствие идей и желания что-либо делать… кто из творческих людей не сталкивался с этим состоянием? Но чтобы вернуть вдохновение, иногда не хватает… пары страниц хорошей книги! Особенно, если книга – об искусстве.
Эти книги погружают в хрупкий и изящный мир арта: музеи, съемочные площадки, фотовыставки, архитектура... Море вдохновения и просто приятная альтернатива сериалу, чтобы наполниться творческими силами.
Кто те люди, которые решают, сколько стоит произведение искусства? Кто назначает, кажется, бесценным шедеврам их стоимость? Как арт-дилер может влиять не только на выбор коллекционера, но и на художественный вкус всей своей эпохи? Британский искусствовед открывает множество тайн об интригующем мире творчества.
Увидеть смысл, вложенный в один каждый кадр – это тоже искусство. Книга будет интересна не только профессиональным фотографам, а всем, кому хочется взглянуть на мир немного с другой стороны.
Книга поможет настроиться на творческую волну, не зависимо от того, какая ваша профессия, хоть писатель, хоть бухгалтер.
Роман, которые приоткрывает завесу жизни и творчества всемирно известного скульптора Огюста Родена. Тяжелая судьба и жизненные испытания не обходят стороной даже истинных гениев. Эта книга вдохновит не сдаваться и творить вопреки всему.
Роман-биография о Микеланджело Буонарроти. Эпоха Ренессанса, средневековая Италии, папство, интриги и заговоры… предупреждение: после прочтения книги вам наверняка захочется полететь в Рим.
Вдохновляющая история об упорстве, самоотреченности, преданности своему делу жизни.
Что почитать (фото в тексте: pexels.com)
Поэзия, что лежит в ее основе? Чтобы сотворить стих, нужно одно лишь только вдохновение? Автор книги хочет найти ответы, которые мучали веками самые великие умы разных эпох.
Раньше мы писали, какие йога-аккаунты в TikTok вдохновляют стать на коврик прямо сегодня.