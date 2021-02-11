Леся Никитюк призналась, станет ли новой "Холостячкой": это уже было

Телеведущая Леся Никитюк призналась, станет ли участницей нового сезона шоу "Холостячка". Поклонники забросали звезду вопросами, и она не смогла сдержаться, дав четкий ответ.
Об этом Никитюк призналась в своих Instagram-srories.
Леся была категорична, сказав, что в этой роли ее не увидят, потому что такое уже было.
"Нет, я не буду принимать участие в шоу Холостячка. Мне кажется, что Белоснежку и семь гномов уже все читали и все видели. Спасибо", - отрезала телеведущая.
Причем такой вопрос ей задали сразу несколько подписчиков. Но Леся была неумолима.
Леся Никитюк ответила на вопрос о шоу Холостячка (видео: instagram.com/stories/lesia_nikituk)
А в последнем видео она и вовсе предстала в образе демоницы. Видимо, Лесе порядком поднадоели такие навязчивые вопросы.
Леся Никитюк не хочет быть новой Холостячкой (скрин: instagram.com/stories/lesia_nikituk)
Ранее Оля Полякова активно зазывала Лесю Никитюк стать новой героиней шоу Холостячка.
Напомним, что в конце декабря 2020-го стало известно, что Холостячка Ксения Мишина выбрала своего единственного. Им стал юморист Александр Эллерт, с ним актриса живет уже в течение нескольких месяцев. Пара настолько популярна, что даже астрологи дают оценку их совместимости и перспективам на будущее.