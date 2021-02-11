Леся Нікітюк зізналася, чи стане новою "Холостячкою": це вже було

Леся була категорична, сказавши, що в цій ролі її не побачать, бо таке вже було.

"Ні, я не буду брати участь у шоу Холостячка. Мені здається, що Білосніжку і сім гномів уже всі читали і всі бачили. Спасибі", - сказала телеведуча.

Причому таке питання їй поставили відразу кілька дописувачів. Але Леся була невблаганна.

Леся Нікітюк відповіла на запитання про шоу Холостячка (відео: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

А в останньому відео вона і зовсім постала в образі демониці. Мабуть, Лесі порядком набридли такі нав'язливі питання.

Леся Нікітюк не хоче бути новою Холостячкою (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)