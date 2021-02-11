RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Леся Нікітюк зізналася, чи стане новою "Холостячкою": це вже було

Автор: Світлана Мащенко

Телеведуча Леся Нікітюк зізналася, чи стане учасницею нового сезону шоу "Холостячка". Шанувальники закидали зірку питаннями, і вона не змогла стриматися, давши чітку відповідь.

Про це Нікітюк зізналася у своїх Instagram-srories.

Популярні новини
Китайський Новий рік вже на порозі: коли зустрічаємо і як правильно відсвяткувати 07 лютого 2021
Каменських показала веселе відео, як Потап працює лопатою 08 лютого 2021
Павло Глоба назвав щасливчиків тижня серед знаків Зодіаку: їм випаде унікальний шанс! 09 лютого 2021
Особняк Насті Каменських і Потапа показали з висоти пташиного польоту (відео) 06 лютого 2021
Ці знаки Зодіаку накриє фантастичним везінням у лютому: не упустіть свій шанс! 06 лютого 2021
Ніякої інтелігентності: російський бізнесмен "наїхав" на Потапа і Настю Каменських 08 лютого 2021
Синоптики назвали дату потепління в Україні 08 лютого 2021
Дзеркальна дата 12.02.2021 може кардинально змінити долю: як привернути свою удачу 07 лютого 2021
Мітлою виженете удачу та достаток: головні заборони і традиції на 8 лютого 08 лютого 2021
Молодик у Водолії: астролог розповіла, кому пощастить більше всіх 10 лютого 2021

Леся була категорична, сказавши, що в цій ролі її не побачать, бо таке вже було.

"Ні, я не буду брати участь у шоу Холостячка. Мені здається, що Білосніжку і сім гномів уже всі читали і всі бачили. Спасибі", - сказала телеведуча.

Причому таке питання їй поставили відразу кілька дописувачів. Але Леся була невблаганна.

Леся Нікітюк відповіла на запитання про шоу Холостячка (відео: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

А в останньому відео вона і зовсім постала в образі демониці. Мабуть, Лесі порядком набридли такі нав'язливі питання.

Леся Нікітюк не хоче бути новою Холостячкою (скрін: instagram.com/stories/lesia_nikituk)

Раніше Оля Полякова активно запрошувала Лесю Никитюк стати новою героїнею шоу Холостячка.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2020-го стало відомо, що Холостячка Ксенія Мішина вибрала свого єдиного. Ним став гуморист Олександр Еллерт, з ним актриса живе вже протягом декількох місяців. Пара настільки популярна, що навіть астрологи дають оцінку їх сумісності та перспективам на майбутнє.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Леся Нікітюк
Читайте також
Леся Нікітюк в короткому топі похвалилася ідеальним пресом і запитала, де продаються лопати
Чисти картоплю, я виїжджаю: Леся Нікітюк схвилювала мережу фото з ефектним чоловіком і зізналася йому в любові
Прогноз погоди