Никитюк высказалась о поцелуе с Поляковой и пообещала раздеться догола: покажу практически все

Леся Никитюк может похвастаться модельным ростом и завидной стройностью. Ведущая смело носит мини и демонстрирует свои бесконечные ноги. Но так было не всегда – Леся комплектовала из-за высокого роста, но теперь гордиться своей внешностью. Кроме того, темперамента и смелости Леди Ле не занимать! Во время интервью с Дмитрием Гордоном она рассказала о скандальном поцелуе с Олей Поляковой и призналась, что готова сняться в ню-фотосессии.

В соотвествующем видео на YouTube Леся призналась, что ей нравиться в себе больше всего.

"Мне нравиться моя кожа. Нравится, когда я сильно худею, у меня сразу начинают выделяться мышцы, которые я наработала за много лет, рельеф. Слава Богу, я очень здоровый человек, я не пью таблеток", - рассказала она.

Леся Никитюк намерена раздеться на камеру (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также Леся заинтриговала заявлением о том, что готова на камеру снять с себя все.

"Ню еще не было, но будет. Покажу практически все. Если бы это было 3-5 лет назад, я бы никогда ни за что не согласилась. Сейчас я понимаю, что это лучшие мои годы и лучшая форма, чтобы для себя сделать такую памятную фотосессию. А не показать это людям и скрыть, это преступление", - считает Леся.

Также ведущая вспомнила о страстном поцелуе в губы с Олей Поляковой. Это произшло в ресторане на дне рождения Леси. Певица первая ее поцеловала взасос. К слову, на празднике присутствовал и муж артистки Вадим Поляков.

"Было прикольно. Оля - одна из немногих людей, которые не лицемерят. Она хозяйка, она молодец", - считает Леся.

Леся зхочет устроить ню-фотоссессию на память

Напомни, что ранее Леся Никитюк сделала заявление о личной жизни и призналась, что хочет детей.