Ночью морозы, а днем дожди: где на выходных ожидается мерзкая погода

Синоптики уточнили, что атмосферный фронт будет заходить в Украину с востока

Погода в Украине в эти выходные будет холодной, серой и дождливой. Небо затянет облаками до вторника. При этом в субботу в Украине осадков не ожидается. Максимальные морозы ударят по восточным областям, где градусники покажут около -5… -3 градусов ночью. В воскресенье в Украине ожидаются незначительные дожди. В каких областях ожидаются морозы, и осадки – рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, в субботу, 14 ноября, дневной уровень тепла по стране будет варьироваться от +1 до +11 градусов. Самые низкие отметки на градусниках ожидаются на севере и северо-востоке страны, где температура не поднимется выше +1… +4 градусов. В центре и на востоке – немного теплее: тем синоптики обещают до +4… +7 градусов. Самые высокие отметки 14 ноября ожидаются на юге страны, где уровень тепла будет достигать +6… +11 градусов в течение дня. Умеренное "тепло" ожидается и на западе, где по прогнозу будет +6… +8 градусов.

В ночное время морозы ожидаются только на востоке страны, где отметки у градусников опустятся до -5… +1 градуса. В центральных и большинстве южных областей в ночное время небольшие "плюсы" – 0… +2 градуса. Морозы исключают только на западе нашей страны, где термометры покажут +1… +4 градуса и в ночное время. На юге Украины местами 0… +2 градуса, местами +3… +5 градусов.

Погода в Украине 14 ноября (карта: meteo.gov.ua)

Уже 15 ноября в Украину придут дожди, которые накроют восточные, северные и центральные области страны. В остальных регионах – облачно.

Температура воздуха в воскресенье в некоторых регионах на западе страны начнет подниматься по сравнению с отметками в субботу – до +5… +10 градусов. В центральных регионах ожидается +4… +6 градусов. На юге сохранятся субботние показатели тепла, за исключением Крымского полуострова, где похолодает до +6… +8 градусов. Температура изменится и на востоке: в Харьковской, Луганской и Донецкой областях станет еще холоднее – 0… +3 градуса в течение дня. В остальных регионах Левобережной Украины столбики термометров поднимутся на 1-2 градуса по сравнению с показателями в субботу.

В ночное время в Украине также немного потеплеет – в среднем на 1-2 градуса от показателей субботы. Только на юге страны ожидается незначительное похолодание до 0... +4 градусов в темное время суток.

Погода в Украине 15 ноября (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали в Украине первый мокрый снег.

Ранее мы писали, что метеорологи предупредили украинцев про аномальную зиму в Киеве. Специалисты считают, что погода в холодном сезоне 2020-2021 будет непредсказуемой.