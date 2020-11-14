Вночі морози, а вдень дощі: де на вихідних очікується мерзенна погода

Синоптики уточнили, що атмосферний фронт буде заходити в Україну зі сходу

Погода в Україні на вихідних буде холодною, сірою та дощовою. Небо затягне хмарами до вівторка. При цьому у суботу в Україні опадів не очікується. Максимальні морози вдарять по східних областях, де градусники покажуть близько -5... -3 градусів вночі. У неділю в Україні очікуються незначні дощі. В яких областях очікуються морози, і опади – розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, в суботу, 14 листопада, денний рівень тепла по країні буде коливатися від +1 до +11 градусів. Найнижчі позначки на термометрах очікуються на півночі та північному сході країни, де температура не підніметься вище +1... +4 градусів. У центрі та на сході – трохи тепліше: часом синоптики обіцяють до +4... +7 градусів. Найвищі відмітки 14 листопада очікуються на півдні країни, де рівень тепла буде сягати +6... +11 градусів протягом дня. Помірне тепло очікується і на заході, де за прогнозом буде +6... +8 градусів.

У нічний час морози очікуються тільки на сході країни, де позначки у градусників опустяться до -5... +1 градуси. У центральних та більшості південних областей вночі невеликі "плюси" – 0... +2 градуси. Морози виключають тільки на заході нашої країни, де термометри покажуть +1... +4 градуси у нічний час. На півдні України місцями 0... +2 градуси, місцями +3... +5 градусів.

Погода в Україні 14 листопада (карта: meteo.gov.ua)

Вже 15 листопада в Україну прийдуть дощі, які накриють східні, північні та центральні області країни. В інших регіонах – хмарно.

Температура повітря у неділю в деяких регіонах на заході країни почне підніматися у порівнянні з відмітками в суботу – до +5... +10 градусів. У центральних регіонах очікується +4... +6 градусів. На півдні збережуться суботні показники тепла, за винятком Кримського півострова, де похолодає до +6... +8 градусів. Температура зміниться і на сході: в Харківській, Луганській і Донецькій областях стане ще холодніше – 0... +3 градуси протягом дня. В інших регіонах Лівобережної України стовпчики термометрів піднімуться на 1-2 градуси у порівнянні з показниками в суботу.

У нічний час в Україні трохи потеплішає – в середньому на 1-2 градуси від показників суботи. Тільки на півдні країни очікується незначне похолодання до 0... +4 градусів в темний час доби.

Погода в Україні 15 листопада (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували в Україні перший мокрий сніг.

Раніше ми писали, що метеорологи попередили українців про аномальну зиму в Києві. Фахівці вважають, що погода в холодному сезоні 2020-2021 буде непередбачуваною.