Новогоднее поздравление Зеленского: в сети бурно обсуждают слова президента

Владимир Зеленский в последние минуты 2020-го поздравил украинцев с Новым годом 2021.
Отметим, что трансляция новогодней речи президента Украины велась не на всех каналах. Так, например, уже второй год подряд "Прямой" и "5 канал" показали новогоднее обращение Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства...
Один из основных посылов президента: у нас точно нет другого варианта, чем быть супер-Украиной!
Зеленский говорил новогоднюю речь в окружении детей
Зеленский также рассказал о достижениях украинцев, про все плюсы и минусы уходящего года и обратился к жителям временно оккупированных территорий нашей страны со словами поддержки и обещанием, что не за горами тот час, когда мы будем отмечать Новый год все вместе как жители единой и великой Украины.
"Дорогие украинцы! В следующем году мы будем отмечать 30-летие нашей независимости. Мы - великий народ. Мы храбрость Святослава, величие Владимира, мудрость Ярослава. У нас есть Шевченко. Более того - у нас есть два Шевченко! И быть президентом такого прекрасного народа - это большая гордость. И очень большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза. Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым - это Украина" не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песку украинского пляжа украинской Ялты... Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом! Пусть все будут здоровы. Пусть все будут счастливы", - сказал в частности Зеленский.
Зеленский поздравляет с Новым годом 2021
Отметим, что в этом году Зеленский и его команда решили не менее оригинально подойти к новогоднему поздравлению, как и в прошлом.
На видео президент в окружении детей рассказывает о достижениях украинцев за год, про врачей, которые борются с COVID-19, про победы спортсменов, про воинов, которые защищают нашу страну от российского агрессора, и про всех людей, работающих на благо Украины. А также отвечает на некоторые вопросы малышей.
Зеленский поздравляет с Новым годом 2021
Многим пользователям сети понравилось видео. Они отмечают, что в этом году новогоднее выступление гаранта менее пафосное, но более доброе и даже в чем-то милое.
Но есть и те, кому речь президента не понравилась даже в таком формате.
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