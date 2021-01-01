Новогоднее поздравление Зеленского: в сети бурно обсуждают слова президента

Владимир Зеленский в последние минуты 2020-го поздравил украинцев с Новым годом 2021.

Отметим, что трансляция новогодней речи президента Украины велась не на всех каналах. Так, например, уже второй год подряд "Прямой" и "5 канал" показали новогоднее обращение Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства...

Что сказал Зеленский в новогоднем обращении к украинцам

Один из основных посылов президента: у нас точно нет другого варианта, чем быть супер-Украиной!

Зеленский говорил новогоднюю речь в окружении детей

Зеленский также рассказал о достижениях украинцев, про все плюсы и минусы уходящего года и обратился к жителям временно оккупированных территорий нашей страны со словами поддержки и обещанием, что не за горами тот час, когда мы будем отмечать Новый год все вместе как жители единой и великой Украины.

"Дорогие украинцы! В следующем году мы будем отмечать 30-летие нашей независимости. Мы - великий народ. Мы храбрость Святослава, величие Владимира, мудрость Ярослава. У нас есть Шевченко. Более того - у нас есть два Шевченко! И быть президентом такого прекрасного народа - это большая гордость. И очень большая ответственность. И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза. Я хочу не говорить на Банковой в Киеве, что в Украине наступит мир. А сказать на Артема в Донецке, что мир в Украине наступил. И написать "Крым - это Украина" не в интернете, а на песке на пляже в Ялте. На украинском песку украинского пляжа украинской Ялты... Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом! Пусть все будут здоровы. Пусть все будут счастливы", - сказал в частности Зеленский.

Зеленский поздравляет с Новым годом 2021

Отметим, что в этом году Зеленский и его команда решили не менее оригинально подойти к новогоднему поздравлению, как и в прошлом.

На видео президент в окружении детей рассказывает о достижениях украинцев за год, про врачей, которые борются с COVID-19, про победы спортсменов, про воинов, которые защищают нашу страну от российского агрессора, и про всех людей, работающих на благо Украины. А также отвечает на некоторые вопросы малышей.

Зеленский поздравляет с Новым годом 2021

Реакция украинцев на новогоднюю речь Зеленского

Многим пользователям сети понравилось видео. Они отмечают, что в этом году новогоднее выступление гаранта менее пафосное, но более доброе и даже в чем-то милое.

Отличные пожелания от детей и Вас. Верю, так и будет!

Оглянітесь назад і подивіться, який важкий пекельний шлях ви вже пройшли і яким сильним і мудрим ви стали.

Найкраще привітання з Новим роком за всю незалежність України! Дякуємо!

Хто вижив у 2020 році, уже нічого не страшно. З новим роком! Щастя і крепкого здоров'я! Люди, будьте меньш агресивними, маєте те - що заслуговуєте. Happy new year!

Но есть и те, кому речь президента не понравилась даже в таком формате.

Предвибона програма на наступні вибори для дітей, які йому по дитячому вірять. Залучати дітей для своїх цілей - якось не так. Чи ви нас за дітей рахуєте?

Пиар ход. Взрослые уже не слушают, им нужен серьезный разговор. А деткам можно потрындеть. Другого и не ожидали. Выступление для группы в детском саду. Очередной видосик.

Свежо, креативненько, но время оху*тельных историй давно прошло.

Очередная порция лицемерия...

Скриншот

Читайте также о том, как привлечь счастье в 2021 году.