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Новолуние 13 января: астролог рассказала, кому сильно повезет

Новина українською → Вторник 12 января 2021 19:00
Новолуние 13 января: астролог рассказала, кому сильно повезет Кому повезет в новолуние 13 января (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

13 января состоится мощное новолуние в знаке Козерог. Астролог говорит, что в этот особенный период Солнце соединяется с Плутоном, поэтому лунный месяц, начиная с 13 января и до середины февраля окажется под колоссальным напряжением и будет нести обновление и разрушение старого.

По словам известного украинского астролога Арины Артуровны, ситуация сдвинется с мертвой точки, а у некоторых в жизни начнут происходить перемены. Но к этому периоду нужно быть готовым, как эмоционально, так и физически.

"Будет чувствоваться огромный прилив силы и энергии (в том числе и сексуальной). А где сексуальная, там и энергия денег. Поэтому будет прослеживаться алчность, жадность, желание забрать и отобрать чужое. Появится активность, выносливость, смелость и жесткость. Хорошо будет удаваться влиять, подчинять и манипулировать", - говорит астролог.

Но эмоционально и физически неготовые к таким энергиям люди, наоборот, почувствуют сперва сильные эмоции - из крайности в крайность, перенапряжение и в конце упадок сил и тревожность.

"Избегайте потенциально опасных мест и больших скоплений людей", - резюмировала Арина Артуровна.

Ранее астролог также перечислила самые важные события января, которые могут кардинально повлиять на жизнь каждого из нас.

Также Арина Артуровна рассказала про эру Водолея - переломный период, начавшийся в конце декабря.

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