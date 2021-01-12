Молодий місяць 13 січня: астролог розповіла, кому сильно пощастить

13 січня відбудеться потужний молодий місяць у знаку Козерога. Астролог говорить, що в цей особливий період Сонце з'єднується з Плутоном, тому місяць, починаючи з 13 січня і до середини лютого опиниться під колосальним напруженням і буде нести оновлення і руйнування старого.

За словами відомого українського астролога Аріни Артуровни, ситуація зрушиться з мертвої точки, а у деяких в житті почнуть відбуватися зміни. Але до цього періоду потрібно бути готовими, як емоційно, так і фізично.

"Буде відчуватися величезний прилив сил та енергії (у тому числі і сексуальної). А де сексуальна, там і енергія грошей. Тому буде простежуватися жадібність, бажання забрати і відібрати чуже. З'явиться активність, витривалість, сміливість і твердість. Добре вдаватиметься впливати, підпорядковувати і маніпулювати", - каже астролог.

Але емоційно і фізично неготові до таких енергій люди, навпаки, відчують спершу сильні емоції - з крайності в крайність, перенапруження і в кінці занепад сил і тривожність.

"Уникайте потенційно небезпечних місць і великих скупчень людей", - резюмувала Аріна Артуровна.

Раніше астролог перерахувала найважливіші події січня, які можуть кардинально вплинути на життя кожного з нас.

Також Аріна Артуровна розповіла про еру Водолія - переломний період, що почався в кінці грудня.