В новом выпуске "Холостяк 11" зрителей ждет шокирующая правда: одну из участниц разоблачили

26 марта, состоится премьера 4 выпуска проекта "Холостяк-11" . Главный герой бизнесмен из Харькова Михаил Заливако объединил два дома, и в начале недели некоторые участницы окажутся на чужой территории. Отмечается, что среди участниц начнется настоящая борьба за место под солнцем, а кто-то применит кардинальные меры, чтобы соблазнить Холостяка.

Об этом сказано в анонсе проекта на сайте телеканала СТБ.

В четвертом выпуске шоу будет множество неожиданных событий, о которых вы даже не можете представить. Девушки из Дома в лесу переедут в Дом на озере. Отныне на проекте будет общий дом участниц.

Михаил Заливако готовит для соперниц бал, в ходе которого девушки будут танцевать вальс, преобразятся в разные образы и выучат главные правила поведения на нем. Однако некоторые предписания будут таки нарушены, когда одна из участниц примется за крайние меры соблазнения.

В 4 выпуске "Холостяка" пройдет бал участниц (фото: stb.ua)

Кроме того, всплывет шокирующая информация, которой с Михаилом поделится его друг. Одна из девушек… продает себя за деньги? Так ли это? На єто вопрос ответит сама участница шоу.