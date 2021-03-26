ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У новому випуску "Холостяк 11" глядачів чекає шокуюча правда: одну з учасниць викрили

Новость на русском → П'ятниця 26 березня 2021 13:12
У новому випуску "Холостяк 11" глядачів чекає шокуюча правда: одну з учасниць викрили Фото: Михайло Заливако - головний герой шоу "Холостяк (facebook.com.TheBachelorUa)
Автор: Людмила Жукова

26 березня, відбудеться прем'єра 4 випуску проекту "Холостяк-11" . Головний герой бізнесмен з Харкова Михайло Заливако об'єднав два будинки, і на початку тижня деякі учасниці опиняться на чужій території. Зазначається, що серед учасниць розпочнеться справжня боротьба за місце під сонцем, а хтось прийме кардинальні заходи, щоб спокусити Холостяка.

Про це сказано в анонсі проекту на сайті телеканалу СТБ.

У четвертому випуску шоу буде безліч несподіваних подій, про які ви навіть не можете уявити. Дівчата з Дому в лісі переїдуть в Будинок на озері. Відтепер на проекті буде спільний дім учасниць.

Михайло Заливако готує для суперниць бал, під час якого дівчата будуть танцювати вальс, перевтіляться в різні образи й вивчать головні правила поведінки на ньому. Однак деякі приписи таки будуть порушені, коли одна з учасниць візьметься за крайні заходи спокушання.

У новому випуску &quot;Холостяк 11&quot; глядачів чекає шокуюча правда: одну з учасниць викрили

4 випуск "Холостяка" пройде бал учасниць (фото: stb.ua)

Крім того, спливе шокуюча інформація, якою з Михайлом поділиться його друг. Одна з дівчат... продає себе за гроші? Чи це Так? На це питання відповість сама учасниця шоу.

Нагадаємо, що раніше колишня учасниця шоу Холостяк Адель Асанті розповіла, що після закінчення "Холостяка 11" має намір вести особистий блог про секс і буде продовжувати навчання на сексолога.

Також ми писали про те, що нещодавно зірка фільмів 18+ Адель зізналася, як ''Холостяк'' відреагував на її професію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Холостяк
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
У Києві змінили правила для громадського транспорту: пасажирів стане більше
У Києві змінили правила для громадського транспорту: пасажирів стане більше