UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Новый бывший: сочная Ани Лорак озадачила грустными фото

Автор: Светлана Мащенко

Ани Лорак показала свою сочную фигуру на новых фото. Певица позировала в белом облегающем микротопе и лосинах с имитацией татуировок. В кадре также были мужские руки, которые крепко удерживали ее за талию.

На лице артистки отобразились грусть, боль и усталость. Вероятно, что эти кадры из Instagram станут частью очередной видеоработы артистки. Ведь Каролина последние дни находится в Киеве, где по некоторым данным снимает новый клип, и он будет о сокровенном. Над видеоклипом для Каролины работает Алан Бадоев.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Самый сильный сюжет для видео - личная история. Это непросто... Сложно проживать и невозможно сыграть", - рассказала Ани Лорак немногим ранее о своем клипе.

Подпись к последним фото довольно красноречиво говорит о пережитом расставании. Поклонники певицы предполагают, что у певицы в личной жизни все не очень гладко. Ведь в последнее время она перестала публиковать фото с новым бойфрендом Егором Глебом.

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Боль моя - вулкан остывший. Оставляю в 2020-м..." - написала артистка, сопроводив пост тегами "новыйбывший" и "прошлоевпрошлом".

Поклонники предполагают, что артистка рассталась с Егором и поддерживают ее в своих комментариях:

  • Почему такие грустные посты в последнее время.
  • Красавица Каролина. Пусть впереди вас ждет огромная светлая любовь.
  • Мой, мой, новый бывший.
  • С Егором все?
  • В новый год - с новой любовью!

Напомним, что в июне 2019-го года 42-летняя Ани Лорак показала нового бойфренда - 27-летнего продюсера лейбла Black Star Егора Глеба. Молодой человек родом из Украины, ранее он жил в Киеве.

Позже всплыло, что новый возлюбленный Каролины разорвал брак с певицей Татьяной Решетняк, известной как TAYANNA, и у них есть общий сын. Недавно певица призналась, что Егор поднимал на нее руку и неоднократно изменял с другими женщинами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ани Лорак