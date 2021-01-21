Новий колишній: соковита Ані Лорак спантеличила сумними фото

Ані Лорак показала свою соковиту фігуру на нових фото. Співачка позувала у білому облягаючому мікротопі та лосинах з імітацією татуювань. В кадрі також були чоловічі руки, які міцно утримували її за талію.

На обличчі артистки відобразилися смуток, біль і втома. Ймовірно, що ці кадри з Instagram стануть частиною чергової відеороботи артистки. Адже Кароліна останні дні перебуває в Києві, де, за деякими даними знімає новий кліп, і він буде про потаємне. Над відеокліпом для Кароліни працює Алан Бадоєв.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Найсильніший сюжет для відео - особиста історія. Це непросто... Складно проживати і неможливо зіграти", - розповіла Ані Лорак трохи раніше про свій кліп.

Підпис до останніх фото досить красномовно говорить про пережите розставання. Шанувальники співачки припускають, що у співачки в особистому житті все не дуже гладко. Адже останнім часом вона перестала публікувати фото з новим бойфрендом Єгором Глібом.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Біль моя - вулкан остиглий. Залишаю в 2020-му..." - написала артистка, супроводивши пост тегами "новыйбывший" і "прошлоевпрошлом".

Шанувальники припускають, що артистка розлучилася з Єгором і підтримують її в своїх коментарях:

Чому такі сумні пости останнім часом.

Красуня Кароліна. Нехай попереду вас чекає величезна світла любов.

Мій, мій, новий колишній.

З Єгором все?

У новий рік - з новою любов'ю!

Нагадаємо, що в червні 2019-го року 42-річна Ані Лорак показала нового бойфренда - 27-річного продюсера лейблу Black Star Єгора Гліба. Молодий чоловік родом з України, раніше він жив у Києві.

Пізніше виявилося, що новий коханий Кароліни розірвав шлюб зі співачкою Тетяною Решетняк, відомої як TAYANNA, і у них є спільний син. Нещодавно співачка зізналася, що Єгор піднімав на неї руку і неодноразово зраджував з іншими жінками.