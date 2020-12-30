Новый год в ресторане во время карантина: топ лучших мест Киева с ценами

Новый год 2021 уже на пороге, и многие традиционно отпразднуют его дома. А для тех, кто хочет развеяться и встретить год Быка в приятной компании друзей и близких, рестораны и клубы Киева предлагают праздничное меню и приятную атмосферу. Тем более, что заведениям разрешили работать до 7 часов утра 1 января!

Где встретить новый 2021 год в Киеве, во сколько это обойдется, как забронировать столики, и чем вас вкусно накормят и напоят 31 декабря - читайте в нашем большом предпраздничном материале.

Веранда на Днепре (Набережное шоссе, 11а)

31 декабря ресторан приглашает гостей отпраздновать Новый Год с грандиозной программой и угощением. Ресторан расположен в Наводницком парке, откуда видны все достопримечательности столицы.

Шеф-повар ресторана Сергей Башинский будет удивлять специальным новогодним меню: блюда из органического мяса и рыбы, деликатесные морепродукты, авторские закуски и салаты. Организаторы обещают массу положительных впечатлений, музыкальные перформансы и роскошный фейерверк.

На первой палубе корабля-ресторана с 20:00 гостей ждет виртуозная игра на рояле, тематическая фотозона, фокусы от иллюзиониста, а также розыгрыш ценных призов. С 22:00 - выступление вокалистки ANNA HODOROVSKAYA и ELTON KIPATON. После праздничного фейерверка музыкальную программу продолжат ANASTASIYA GROSHKO и DJ DIRESH.

На второй палубе (начало в 21:00) подарит лучшие кавер-хиты ANASTASIYA GROSHKO. После новогоднего фейерверка красочное шоу подарят гостям BANGLADESH ORCHESTRA, шоу-балет DIVKI PROJECT, SLAVA OX, VOVA SPAS и DJ STANISLAVSKY.

Ведущими вечера станут Роман Мелкий и Дмитрий Антонов.

Резерв столика по телефону: 068 400 98 98.

Стоимость: 6 500 грн.

ESHAK (ул. Большая Васильковская, 85/87)

В Новый год 31 декабря с 20:00 в ресторане ESHAK предлагают танцевать под любимые хиты от кавер-группы Rubtsova Band и DJ Leo. В праздничной программе участвуют аниматоры и ведущие с конкурсами. Также запланировано магическое шоу от иллюзиониста. В полночь на празднике появятся Дед Мороз и Снегурочка, а в заведении разыграют главный подарок - iPhone 12.

Отметим, что ESHAK завоевал свою популярность, в том числе благодаря восточной кухне. Здесь подают плов, лагман, шаурму, сочную баранину, манты, самсу и шурпу. Иногда блюда абсолютно аутентичные, иногда слегка адаптированные под европейский вкус.

Интерьер ресторана ESHAK на Большой Васильковской

Резерв столиков по телефону: 068 679 88 82

Стоимость:

терраса - 1 500 грн;

каминный зал - 1 700 грн;

картинный зал - 1 800 грн и 2 500 грн;

VIP 1 этаж - 2 000 грн;

VIP 2 этаж - 3 000 грн.

Кстати, в другом ресторане ESHAK - тот, что на Маршала Конева, 10/1 - планируют встретить 2021 год на вечеринке в стиле 90-х. Здесь готовят самые горячие хиты от DJ, вокал от Nati Reznik, а также выступление шоу-балета и иллюзиониста. Развлекать гостей будет ведущий с конкурсами. Здесь также с гостями разыграют новенький iPhone.

Для детей подготовлена специальная программа с эльфами и Дедом Морозом: анимация c 20:00 до 22:30, няня, бумажное шоу. В стоимость на одного гостя входит шоу-программа и праздничный стол.

Интерьер ресторана ESHAK на Маршала Конева

Резерв столиков по телефону: 050 729 59 46.

Стоимость:

взрослые - 2 100 грн;

дети от 6 до 12 лет - 1 100 грн;

дети до 6 - бесплатно.

Велюр (ул. Льва Толстого, 43)

Ресторан "Велюр" приглашает киевлян и гостей города встретить новый 2021 год в дружественной атмосфере "шика и лоска". Заведение предлагает блюда авторской кухни, основанной на традиционных рецептах.

Интерьер ресторана "Велюр"

В ресторане предлагают встретить Новый год в дружественной атмосфере, но работать он будет по обычной программе.

Резерв столика по телефону: 067 440 44 77.

Стоимость: точных расценок нет, при этом минимальный заказ с человека рекомендуется на 1000-1500.

Queen Kyiv (Набережное шоссе, 25)

Ресторан Queen Kyiv также предлагает отпраздновать Новый год. Ведущим вечера станет МС РЫБИК. А для гостей выступит потрясающий вокалист, участник "Голоса країни" Андрей Подкадлюка.

Изюминкой праздничной программы, которая стартует в 21:00, станут акробатические шоу-номера от солисток американского цирка Cirque Dreams и финалистов шоу Britain God Talant. Хорошее настроение гарантирует зажигательный сет Dj MUKVIK.

Добавим, что ресторан специализируется на "морской кухне", где большинство блюд готовится из рыбы и морепродуктов. Также можно заказать блюда японской и итальянской кухни.

Интерьер Queen Kyiv

Резерв столика по телефону: 044 391 11 11.

Стоимость: 10 000 грн (5 000 грн билет и 5 000 грн - депозит).

Suluguni (пер. Музейный, 10)

Ресторан Suluguni приглашает встретить Новый год с 22:00 в теплой компании и отправиться в настоящее грузинское приключение. Здесь все будет так, как обычно бывает в гостеприимном Тбилиси.

Гостей ждут настоящие грузинские тосты и шутки, грузинские танцы от "АССА", грузинские и зарубежные хиты от джигита Дмитрия Теймуразова, а также праздничный сет от DJ.

Кто не знает, то заведение знакомит гостей с тонкостями грузинской кухни и виноделия. В интерьере гармонично сочетаются традиционный грузинский колорит с современностью. В меню представлены грузинские блюда, которые готовят по уникальным традиционным рецептам с добавлением исключительно грузинских специй и приправ.

Интерьер и атмосфера ресторана Suluguni

Резерв столика по телефону: 097 448 4466

Стоимость:

взрослые - от 1 200 до 2 500 грн;

дети от 6 до 14 лет - скидка 50%.

Vero Vero (ул. Ильинская, 18)

Итальянский ресторан Vero Vero на Подоле предлагает праздничное меню от шефа, в которое входит на выбор 5-6 фирменных блюд. Средняя цена на них около 400 грн.

Ресторан находится напротив корпуса Киево-Могилянской академии. В интерьере преобладает современный стиль, много светлой мебели, живые цветы, итальянский фонтан с подсветкой, а также живая музыка по вечерам. Меню ресторана включает большой ассортимент традиционных итальянских блюд.

В частности, в особенное меню входят:

крудо из креветок Гамберо Россо, морских гребешков, скампий и устриц.

каннеллони с телятиной и белыми грибами.

запеченные перепелки с картофелем по-тоскански.

Блюдо из новогоднего меню от шефа ресторана Vero Vero

Резерв столика по телефону: 044 499 3929.

Heaven (ул. Бориса Гринченко, 7)

В этом популярном клубе состоится вечеринка Heaven New Year 2021, во время которой "небеса традиционно разразятся бурей эмоций и яркими вспышками в сознании".

В новогоднюю ночь с 23:00 для гостей будут выступать Key M, Cherry, Xenia, R.A.N, Varya, Evka, Jam Rumi, Simon и Franc.

"На следующий год наша команда возлагает амбициозные надежды, ведь в феврале мы празднуем счастливую дату - семилетие Heaven. А сейчас мы всецело готовим наше пространство к шумному Новому году, чтобы сделать клуб еще более уютным и атмосферным. Присоединяйтесь к празднику, ведь именно вы главный ингредиент этого искристого ночного коктейля", - рассказали нам администраторы заведения.

Резерв столика по телефону: 067 217 31 13.

SkyBar (Arena City)

Ночной клуб в самом серце столицы приглашает всех на вечеринку New Year Celebration. "Заряжать на новые свершения" гостей будет живое выступление кавер-бэнда Lincoln Band с их новогодним музыкальным шоу. Также в программе шоу-номера от виртуозных танцовщиц и аниматоров.

Интерьер и атмосфера ночного клуба SkyBar

За пультом в новогоднюю ночь будут Manficha, Comax, Postig, Alevtinа, Aplombo. Начало вечеринки - в 21:00.

Резерв столика по телефону: 097 223 88 88

Стоимость:

вход на танцпол - 1000 грн для мужчин и 500 грн для девушек;

Skybar - 1000 грн вход + 3000 депозит с человека для мужчин / 500 грн вход + 3000 депозит с человека для девушек;

SkyRoom - 1000 грн вход + 2000 депозит с человека для мужчин / 500 грн вход + 2000 депозит с человека для девушек.

Caribbean Club (ул. Симона Петлюры, 4)

31 декабря один из самых старых и культовых клубов Киева предлагает встретить Новый год в стиле диско. Организаторы обещают незабываемые впечатления и хорошее настроение, праздничную программу и живой звук, любимые песни в исполнении кавер-бендов RadioBoy и Lincoln Band.

Caribbean Club - это концерт-холл, театральная сцена, ночной клуб, танцевальные шоу. А еще это один из самых заслуженных клубов современного Киева, который открылся в далеком 1998 году.

Интерьер и атмосфера Caribbean Club

Начало новогоднего мероприятия: в 22:00, а двери клуба открыты с 21:00

Резерв столика по телефону: 067 224 41 11.

Стоимость: от 1200 до 1900 грн.

Osocor Residence (ул. Виноградная, 2)

В Osocor Residence предлагают встретить Новый год с 21:00 вместе на ледовой арене Osocor Winter Residence.

Разнообразные фудкорты, зона BBQ, бары по всей территории резиденции и ведущий вечера Денис Христоф помогут гостям настроиться на отличное новогоднее настроение. В ресторане и караоке зале запланирован живой вокал от Евгении Семехиной, DJ set, и праздничные мероприятия от ведущего. А хедлайнером ночи станет суперзвезда Оля Полякова!

Каток в Osocor Residence

Кроме того, празднование в течение дня будет проходить на всей территории резиденции. Посетителей ждет:

праздничная елка

ведущий вечера - Денис Христов

ночное шоу на льду "Чаросвіт"

разнообразные вкусности и фуд-корты

уличные бары

сказочная атмосфера Хогсмида

иллюминации сказочного города

каток

праздничный фейерверк

танцы под жаркие диджей сеты

Резерв столика по телефону: 067 924 4275

Стоимость: от 1 000 грн.

River PORT (ул. Нижний Вал, 67)

Ресторан на Подоле предлагает встретить 2021-й вместе, максимально весело в уютной и домашней атмосфере. А эту самую атмосферу будут обеспечивать: Roma Khropko, AnnyRock & Elina Elian, Romashov, Elnur, Dima D & Matvii.

Организаторы попросили уточнять, потому что график и программа работы клуба в новогоднюю ночь будет меняться.

Будьте внимательны, ведь клуб позиционирует себя как "андеграундная площадка", нацеленная на узкую аудиторию.

Интерьер River PORT

Резерв столика по телефону: 067 497 53 85

Стоимость: 400 грн.

Работать будут не все

Отметим, что не все рестораны Киева будут работать в новогоднюю ночь. Многие известные заведения, судя по всему, отказались от идеи громкого празднования. Зато вместо этого рестораны предлагают доставку новогоднего меню, как, к примеру, Eastman, "Жизнь Замечательных Людей", "Итальянская редакция" и "Любимый дядя".

А вот "Редкая птица" на Бассейной закроется 31 декабря в 18:00, а 1 января откроет двери посетителям в 12:00.

Ресторан "В ребро", что на Героев Сталинграда, 24а, закроется 31 декабря в 21:00 и откроется в первый день нового года в 16:00. А заведение на Подоле (Игоревская, 5) 1 января будет и вовсе закрыто для посетителей. "В ребро" специализируется на американской кухне: копченые ребра BBQ, огромные бургеры, различные мясные закуски и десерты. Ресторан также предлает доставку - ее можно заказать 31 декабря и 1 января с 16:00 до 21:00.

К слову, если же вы решили остаться дома в новогоднюю ночь, то предлагаем вам рецепты авторского праздничного меню от победителя МастерШеф Евгения Клопотенко.