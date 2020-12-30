Новий рік у ресторані під час карантину: топ кращих місць Києва з цінами

Новий рік 2021 вже на порозі, і багато хто традиційно відсвяткує його вдома. А для тих, хто хоче розвіятися і зустріти рік Бика в приємній компанії друзів і близьких, ресторани і клуби Києва пропонують святкове меню і приємну атмосферу. Тим більше, що закладам дозволили працювати до 7 годин ранку 1 січня!

Де зустріти новий 2021 рік у Києві, у скільки це обійдеться, як забронювати столики, і чим вас смачно нагодують і напоять 31 грудня - читайте в нашому великому передсвятковому матеріалі.

Веранда на Дніпрі (Набережне шосе, 11а)

31 грудня ресторан запрошує гостей відсвяткувати Новий Рік з грандіозною програмою і частуванням. Ресторан розташований в Наводницькому парку, звідки видно всі визначні пам'ятки столиці.

Шеф-кухар ресторану Сергій Башинський буде дивувати спеціальним новорічним меню: страви з органічного м'яса та риби, делікатесні морепродукти, авторські закуски і салати. Організатори обіцяють масу позитивних вражень, музичні перформанси та розкішний феєрверк.

На першій палубі корабля-ресторану з 20:00 гостей чекає віртуозна гра на роялі, тематична фотозона, фокуси від ілюзіоніста, а також розіграш цінних призів. З 22:00 - виступ вокалістки ANNA HODOROVSKAYA і ELTON KIPATON. Після святкового феєрверку музичну програму продовжать ANASTASIYA GROSHKO і DJ DIRESH.

На другій палубі (початок о 21:00) подарує найкращі кавер-хіти ANASTASIYA GROSHKO. Після новорічного феєрверку барвисте шоу подарують гостям BANGLADESH ORCHESTRA, шоу-балет DIVKI PROJECT, SLAVA OX, VOVA SPAS і DJ STANISLAVSKY.

Ведучими вечора стануть Роман Мєлкий і Дмитро Антонов.

Резерв столика за телефоном: 068 400 98 98.

Вартість: 6 500 грн.

ESHAK (вул. Велика Васильківська, 85/87)

У Новий рік 31 грудня з 20:00 в ресторані ESHAK пропонують танцювати під улюблені хіти від кавер-групи Rubtsova Band і DJ Leo. У святковій програмі беруть участь аніматори і ведучі з конкурсами. Також заплановано магічне шоу від ілюзіоніста. Опівночі на святі з'являться Дід Мороз і Снігуронька, а в закладі розіграють головний подарунок - iPhone 12.

Зазначимо, що ESHAK завоював свою популярність, у тому числі завдяки східній кухні. Тут подають плов, лагман, шаурму, соковиту баранину, манти, самсу і шурпу. Іноді страви абсолютно автентичні, іноді злегка адаптовані під європейський смак.

Інтер'єр ресторану ESHAK на Великій Васильківській

Резерв столиків за телефоном: 068 679 88 82

Вартість:

тераса - 1 500 грн;

камінний зал - 1 700 грн;

картинний зал - 1 800 грн 2 500 грн;

VIP 1 поверх - 2 000 грн;

VIP 2 поверх - 3 000 грн.

До речі, в іншому ресторані ESHAK - той, що на Маршала Конєва, 10/1 - планують зустріти 2021 рік на вечірці в стилі 90-х. Тут готують найгарячіші хіти від DJ, вокал від Nati Reznik, а також виступ шоу-балету та ілюзіоніста. Розважати гостей буде ведучий з конкурсами. Тут також з гостями розіграють новенький iPhone.

Для дітей підготовлена спеціальна програма з ельфами і Дідом Морозом: анімація c 20:00 до 22:30, няня, паперове шоу. У вартість на одного гостя входить шоу-програма та святковий стіл.

Інтер'єр ресторану ESHAK на Маршала Конєва

Резерв столиків за телефоном: 050 729 59 46.

Вартість:

дорослі - 2 100 грн;

діти від 6 до 12 років - 1 100 грн;

діти до 6 - безкоштовно.

Велюр (вул. Льва Толстого, 43)

Ресторан "Велюр" запрошує киян та гостей міста зустріти новий 2021 рік в дружній атмосфері "шику і блиску". Заклад пропонує страви авторської кухні, заснованої на традиційних рецептах.

Інтер'єр ресторану "Велюр"

У ресторані пропонують зустріти Новий рік в дружній атмосфері, але працювати він буде за звичайною програмою.

Резерв столика за телефоном: 067 440 44 77.

Вартість: точних розцінок немає, при цьому мінімальне замовлення з людини рекомендується на 1000-1500.

Queen Kyiv (Набережне шосе, 25)

Ресторан Queen Kyiv також пропонує відсвяткувати Новий рік. Ведучим вечора стане МС РИБІК. А для гостей виступить приголомшливий вокаліст, учасник "Голосу країни" Андрій Подкадлюка.

Родзинкою святкової програми, яка стартує о 21:00, стануть акробатичні шоу-номери від солісток американського цирку Cirque Dreams і фіналістів шоу Britain God Talant. Гарний настрій гарантує запальний сет Dj MUKVIK.

Додамо, що ресторан спеціалізується на "морський кухні", де більшість страв готується з риби і морепродуктів. Також можна замовити страви японської та італійської кухні.

Інтер'єр Queen Kyiv

Резерв столика за телефоном: 044 391 11 11.

Вартість: 10 000 грн (5 000 грн квиток і 5 000 грн - депозит).

Suluguni (пер. Музейний, 10)

Ресторан Suluguni запрошує зустріти Новий рік з 22:00 в теплій компанії і відправитися в справжню грузинську пригоду. Тут все буде так, як зазвичай буває в гостинному Тбілісі.

На гостей чекають справжні грузинські тости і жарти, грузинські танці від "АССА", грузинські та зарубіжні хіти від джигіта Дмитра Теймуразова, а також святковий сет від DJ.

Хто не знає, то заклад знайомить гостей з тонкощами грузинської кухні і виноробства. В інтер'єрі гармонійно поєднуються традиційний грузинський колорит з сучасністю. У меню представлені грузинські страви, які готують з унікальним традиційними рецептами з додаванням виключно грузинських спецій і приправ.

Інтер'єр та атмосфера ресторану Suluguni

Резерв столика за телефоном: 097 448 4466

Вартість:

дорослі - від 1 200 до 2 500 грн;

діти від 6 до 14 років - знижка 50%.

Vero Vero (вул. Іллінська, 18)

Італійський ресторан Vero Vero на Подолі пропонує святкове меню від шефа, в яке входить на вибір 5-6 фірмових страв. Середня ціна на них близько 400 грн.

Ресторан знаходиться навпроти корпусу Києво-Могилянської академії. В інтер'єрі переважає сучасний стиль, багато світлих меблів, живі квіти, італійський фонтан з підсвічуванням, а також жива музика вечорами. Меню ресторану включає великий асортимент традиційних італійських страв.

Зокрема, особливе меню входять:

крудо з креветок Гамберо Россо, морських гребінців, скампій та устриць.

каннеллоні з телятиною і білими грибами.

запечені перепілки з картоплею по-тосканськи.

Страва з новорічного меню від шефа ресторану Vero Vero

Резерв столика за телефоном: 044 499 3929.

Heaven (вул. Бориса Грінченка, 7)

У цьому популярному клубі відбудеться вечірка Heaven New Year 2021, під час якої "небеса традиційно вибухнуть бурею емоцій і яскравими спалахами у свідомості".

У новорічну ніч з 23:00 для гостей виступатимуть Key M, Cherry, Xenia, R. A. N, Varya, Evka, Jam Rumi, Simon і Franc.

"На наступний рік наша команда покладає амбітні надії, адже в лютому ми святкуємо щасливу дату - семиріччя Heaven. А зараз ми цілком готуємо наш простір до шумного Нового року, щоб зробити клуб ще більш затишним і атмосферним. Приєднуйтесь до свята, адже саме ви головний інгредієнт цього іскристого нічного коктейлю", - розповіли нам адміністратори закладу.

Резерв столика за телефоном: 067 217 31 13.

SkyBar (Arena City)

Нічний клуб в самому серці столиці запрошує всіх на вечірку New Year Celebration. "Заряджати на нові звершення" гостей буде живий виступ кавер-бенду Lincoln Band з їх новорічним музичним шоу. Також у програмі шоу-номери від віртуозних танцівниць і аніматорів.

Інтер'єр та атмосфера нічного клубу SkyBar

За пультом в новорічну ніч будуть Manficha, Comax, Postig, Alevtinа, Aplombo. Початок вечірки - о 21:00.

Резерв столика за телефоном: 097 223 88 88

Вартість:

вхід на танцпол - 1000 грн для чоловіків і 500 грн для дівчат;

Skybar - 1000 грн вхід + 3000 депозит з людини для чоловіків / 500 грн вхід + 3000 депозит з людини для дівчат;

SkyRoom - 1000 грн вхід + 2000 депозит з людини для чоловіків / 500 грн вхід + 2000 депозит з людини для дівчат.

Caribbean Club (вул. Симона Петлюри, 4)

31 грудня один з найстаріших і культових клубів Києва пропонує зустріти Новий рік у стилі диско. Організатори обіцяють незабутні враження і гарний настрій, святкову програму і живий звук, улюблені пісні у виконанні кавер-бендів RadioBoy і Lincoln Band.

Caribbean Club - це концерт-хол, театральна сцена, нічний клуб, танцювальні шоу. А ще це один з найбільш заслужених клубів сучасного Києва, який відкрився в далекому 1998 році.

Інтер'єр та атмосфера Caribbean Club

Початок новорічного заходу: о 22:00, а двері клубу відчинені з 21:00

Резерв столика за телефоном: 067 224 41 11.

Вартість: від 1200 до 1900 грн.

Osocor Residence (вул. Виноградна, 2)

Osocor Residence пропонують зустріти Новий рік з 21:00 на льодовій арені Osocor Winter Residence.

Різноманітні фудкорти, зона BBQ, бари по всій території резиденції і ведучий вечора Денис Христоф допоможуть гостям налаштуватися на чудовий новорічний настрій. У ресторані та караоке залі запланований живий вокал від Євгенії Семехіної, DJ set, і святкові заходи від ведучого. А хедлайнером ночі стане суперзірка Оля Полякова!

Каток в Osocor Residence

Крім того, святкування протягом дня буде проходити на всій території резиденції. Відвідувачів чекає:

святкова ялинка

ведучий вечора - Денис Христовий

нічне шоу на льоду "Чаросвіт"

різноманітні смаколики та фуд-корти

вуличні бари

казкова атмосфера Хогсміду

ілюмінації казкового міста

каток

святковий феєрверк

танці під жаркі діджей сети

Резерв столика за телефоном: 067 924 4275

Вартість: від 1 000 грн.

River PORT (вул. Нижній Вал, 67)

Ресторан на Подолі пропонує зустріти 2021-й разом, максимально весело в затишній та домашній атмосфері. А цю саму атмосферу будуть забезпечувати: Roma Khropko, AnnyRock & Elina Elian, Romashov, Ельнур, Dima D & Matvii.

Організатори попросили уточнювати, тому що графік та програма роботи клубу в новорічну ніч буде змінюватися.

Будьте уважні, адже клуб позиціонує себе як "андеґраундний майданчик", націлений на вузьку аудиторію.

Інтер'єр River PORT

Резерв столика за телефоном: 067 497 53 85

Вартість: 400 грн.

Працювати будуть не всі

Зазначимо, що не всі ресторани Києва будуть працювати в новорічну ніч. Багато відомих закладів, судячи з усього, відмовилися від ідеї гучного святкування. Зате замість цього ресторани пропонують доставку новорічного меню, як, наприклад, Eastman, "Жизнь Замечательных Людей", "Італійська редакція" і "Любимый дядя".

А ось "Рідкісний птах" на Басейній закриється 31 грудня о 18:00, а 1 січня відчинить двері відвідувачамо 12:00.

Ресторан "В ребро", що на Героїв Сталінграда, 24а, зачиниться 31 грудня о 21:00 і відчиниться я в перший день нового року о 16:00. А заклад на Подолі (Ігорівська, 5) 1 січня буде і зовсім зачинено для відвідувачів. "В ребро" спеціалізується на американській кухні: копчені ребра BBQ, величезні бургери, різні м'ясні закуски і десерти. Ресторан також пропонує доставку - її можна замовити 31 грудня та 1 січня з 16:00 до 21:00.

До речі, якщо ви вирішили залишитися вдома в новорічну ніч, то пропонуємо вам рецепти авторського святкового меню від переможця МастерШеф Євгена Клопотенко.