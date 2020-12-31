Новый год 2021: самые лучшие поздравления в прозе и для СМС

Новый год 2021 уже практически на пороге, и украинцы готовятся достойно отмечать любимый праздник. Поздравления и теплые пожелания друзьям, родным, любимым, коллегам и близким, а также красноречивые и запоминающиеся тосты - его неотъемлемая составляющая. Styler собрал лучшие примеры красивых и ярких поздравлений в стихах и прозе для взрослых и детей по случаю новогоднего праздника.
Закипит шампанское в бокале,
Разлетятся пузырьки вокруг.
Старый год спешит проститься с нами!
Новый входит - долгожданный друг!
Пусть он будет полный вдохновенья,
Радости, любви и красоты!
Пусть подарит лучшие мгновенья
И исполнятся заветные мечты!
Пусть небо в звездах новогодних
Сияет счастьем и добром,
Пусть приходящий год сегодня
Осыплет вас, как серебром,
Здоровьем, счастьем и везением,
Чтоб радость, как огонь, зажглась,
И вы в прекрасном настроение
Произнесли: "Жизнь удалась!"
Новый год - это новые планы
И подарки, свершения, мечты.
Пусть наступит он: светлый и славный.
Будем счастливы в нем я и ты!
Новый год - это тайна, загадка,
В предвкушении благ эта ночь.
Пусть исполнятся все пожелания,
Будут счастливы все: сын и дочь.
С благодарностью в прошлое смотрим,
А с надеждою светлой вперед.
Пусть достаток несет и внимание
Приходящий с надеждами год!
Каждый Новый год как сказка,
Как рождение мечты.
Новая приходит радость
В мир наш, полной красоты.
С Новым годом поздравляю
И желаю вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!
***
Поцеловавшись в полночь, стрелки
Свой новый начали отсчет,
Звенят фужеры и тарелки...
Богатым будет новый год!
Пусть счастье дом не покидает,
А бедам - дверь не открывай,
До звезд мечты твои взмывают,
Желанья плещут через край,
И яркая, как фейерверки,
Неистово волнуя кровь,
Пускай поселится навеки
В душе безмерная любовь!
***
Побольше улыбок, побольше веселья
Пускай Новый год принесет вам с метелью,
Удачи, восторгов, приятных хлопот
И радостных дел еще невпроворот.
Хороших историй, уверенной дружбы,
Богатства и счастья, удачи на службе,
Семейных обедов и с неба звезду —
Всё это желаем вам в новом году.
Здоровья, надежды и планов больших,
Внимания, нежности самых родных…
Пусть это и больше в сто раз принесет
Вам новый, грядущий прекраснейший год!
Поздравляю с Новым годом!
Пусть удачи будет много,
Пусть плохое не тревожит,
Пусть хорошее приходит.
Будет год пускай прекрасным,
Чудным, добрым, очень классным.
Пусть ворвутся с Новым годом
К вам весёлым хороводом
Шутки, радость, звонкий смех,
В дом достаток и успех!
***
Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, с любовью.
И в дар с собою принесет
Большое счастье и здоровье.
Пусть падает на плечи снег,
Звенят бокалы, блещут звезды,
И верит каждый человек,
Что испытать себя не поздно.
Давайте праздновать друзья!
Иначе просто быть не может,
Судьбы вам светлой и хорошей
От всей души желаю я.
Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.
Этот год был трудный, было множество проблем, провалов, неудач. Так пусть в Новом году будет больше побед. Пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. Желаю каждому, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым годом!
Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!
Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в этом году все поставленные цели были достигнуты, проблемы решены, а сюрпризы были только приятными. Пусть этот год будет веселым, беззаботным и благополучным!
С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех и везенье. Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас всегда окружают любимые люди. И все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется.
С открытым сердцем и любовью
Желаем счастья и здоровья,
Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдет,
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!
Поздравляем с Новым годом,
Пусть счастливым будет он!
И хорошей вам погоды
В доме, в жизни, за окном!
Слышен громкий стук копыт:
Это к нам Бычок спешит.
Белый, металлический,
Сильный зверь мифический.
Пусть он идет, качается.
Пореже упирается,
Не злится, не бодается,
Преград не испугается.
Лишь хвостиком виляет,
Рога не наставляет.
Пусть у вас на Новый год
Будет минимум хлопот.
Пусть в делах и личной жизни
Вам по-крупному везёт!
Как мы ранее писали, почему мы пьем шампанское на Новый год и с чем лучше его употреблять.