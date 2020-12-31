Новый год 2021: самые лучшие поздравления в прозе и для СМС

Новый год 2021 уже практически на пороге, и украинцы готовятся достойно отмечать любимый праздник. Поздравления и теплые пожелания друзьям, родным, любимым, коллегам и близким, а также красноречивые и запоминающиеся тосты - его неотъемлемая составляющая. Styler собрал лучшие примеры красивых и ярких поздравлений в стихах и прозе для взрослых и детей по случаю новогоднего праздника.

Поздравления с Новым годом 2021 в стихах!

Закипит шампанское в бокале,

Разлетятся пузырьки вокруг.

Старый год спешит проститься с нами!

Новый входит - долгожданный друг!

Пусть он будет полный вдохновенья,

Радости, любви и красоты!

Пусть подарит лучшие мгновенья

И исполнятся заветные мечты!

Пусть небо в звездах новогодних

Сияет счастьем и добром,

Пусть приходящий год сегодня

Осыплет вас, как серебром,

Здоровьем, счастьем и везением,

Чтоб радость, как огонь, зажглась,

И вы в прекрасном настроение

Произнесли: "Жизнь удалась!"

Новый год - это новые планы

И подарки, свершения, мечты.

Пусть наступит он: светлый и славный.

Будем счастливы в нем я и ты!

Новый год - это тайна, загадка,

В предвкушении благ эта ночь.

Пусть исполнятся все пожелания,

Будут счастливы все: сын и дочь.

С благодарностью в прошлое смотрим,

А с надеждою светлой вперед.

Пусть достаток несет и внимание

Приходящий с надеждами год!

Каждый Новый год как сказка,

Как рождение мечты.

Новая приходит радость

В мир наш, полной красоты.

С Новым годом поздравляю

И желаю вам добра,

Много счастья, и удачи,

И душевного тепла!

***

Поцеловавшись в полночь, стрелки

Свой новый начали отсчет,

Звенят фужеры и тарелки...

Богатым будет новый год!

Пусть счастье дом не покидает,

А бедам - дверь не открывай,

До звезд мечты твои взмывают,

Желанья плещут через край,

И яркая, как фейерверки,

Неистово волнуя кровь,

Пускай поселится навеки

В душе безмерная любовь!

***

Побольше улыбок, побольше веселья

Пускай Новый год принесет вам с метелью,

Удачи, восторгов, приятных хлопот

И радостных дел еще невпроворот.

Хороших историй, уверенной дружбы,

Богатства и счастья, удачи на службе,

Семейных обедов и с неба звезду —

Всё это желаем вам в новом году.

Здоровья, надежды и планов больших,

Внимания, нежности самых родных…

Пусть это и больше в сто раз принесет

Вам новый, грядущий прекраснейший год!

Поздравляю с Новым годом!

Пусть удачи будет много,

Пусть плохое не тревожит,

Пусть хорошее приходит.

Будет год пускай прекрасным,

Чудным, добрым, очень классным.

Пусть ворвутся с Новым годом

К вам весёлым хороводом

Шутки, радость, звонкий смех,

В дом достаток и успех!

***

Пусть Новый год в ваш дом войдет

С надеждой, радостью, с любовью.

И в дар с собою принесет

Большое счастье и здоровье.

Пусть падает на плечи снег,

Звенят бокалы, блещут звезды,

И верит каждый человек,

Что испытать себя не поздно.

Давайте праздновать друзья!

Иначе просто быть не может,

Судьбы вам светлой и хорошей

От всей души желаю я.

Поздравления в прозе!

Поздравляю с Новым годом! И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое необходимое и самое важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достигать новых вершин и самореализовываться. А еще пожелать хочу побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания, и встреч с преданными друзьями и любимыми домочадцами.



Этот год был трудный, было множество проблем, провалов, неудач. Так пусть в Новом году будет больше побед. Пусть он будет наполнен радостью, улыбками и смехом. Желаю каждому, чтобы любое желание воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели были достигнуты. Самое главное, пусть каждый из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье, как раз, включает в себя и здоровье, и любовь, и успех. Будьте счастливы! С Новым годом!

Поздравляю с Новым годом! Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый ― будет наполнен достижениями, богатством, любовью и здоровьем! Желаю мира, благополучия и счастья Вам, пусть в Новом Году всё получится, и задуманное сбудется!

Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы в этом году все поставленные цели были достигнуты, проблемы решены, а сюрпризы были только приятными. Пусть этот год будет веселым, беззаботным и благополучным!

С Новым годом! Пусть этот год принесет нам только все самое лучшее. Пусть нам сопутствует удача, успех и везенье. Желаю всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения. Пусть нас всегда окружают любимые люди. И все, что загадано под бой курантов, обязательно сбудется.

Поздравления с Новым годом в СМС

С открытым сердцем и любовью

Желаем счастья и здоровья,

Пусть Новый год со счастьем новым

В ваш дом хозяином войдет,

И вместе с запахом еловым

Успех и радость принесет!







Поздравляем с Новым годом,

Пусть счастливым будет он!

И хорошей вам погоды

В доме, в жизни, за окном!







Слышен громкий стук копыт:

Это к нам Бычок спешит.

Белый, металлический,

Сильный зверь мифический.

Пусть он идет, качается.

Пореже упирается,

Не злится, не бодается,

Преград не испугается.

Лишь хвостиком виляет,

Рога не наставляет.



Пусть у вас на Новый год

Будет минимум хлопот.

Пусть в делах и личной жизни

Вам по-крупному везёт!





Как мы ранее писали, почему мы пьем шампанское на Новый год и с чем лучше его употреблять.